ON. URZÌ (FDI): MOSCHEE ABUSIVE : “ BASTA A SOTTOSCALE CAPANNONI E CANTINE TRASFORMÀTI, LA CAMERA HA APPROVATO LA PROPOSTA DI LEGGE (PRIMA FIRMA FOTI)”

19.25 - martedì 7 maggio 2024

Basta a sottoscala, capannoni, cantine trasformati in moschee abusive.

L’aula della Camera ha approvato la proposta di legge, a prima firma Tommaso Foti (Fdi), che prevede che la procedura agevolata per il cambio di destinazione d’uso degli immobili del terzo settore non si applichi “alle sedi e ai locali utilizzati esclusivamente o prevalentemente dagli enti per attività di culto, che non rispettino gli standard di sicurezza e accessibilità, definiti, anche tenendo conto dell’impatto delle attività sul tessuto urbano circostante”.

I voti a favore sono stati 135, i contrari 112 e cinque le astensioni. “L’approvazione della proposta di legge è un passo avanti verso regole minime e limiti chiari che pongano un freno alle situazioni di abusivismo che hanno permesso di utilizzare garage, capannoni, magazzini, per finalità diverse da quelle proprie”, ha sottolineato Foti. Nella relazione illustrativa Fdi ha esplicitato bene il suo intento: una legge “nata per aiutare circoli culturali e associazioni sportive dilettantistiche o culturali ad essere riconosciute e procurarsi una sede senza eccessivi aggravi burocratici è diventata il grimaldello utilizzato dalle comunità islamiche per insediarsi nel territorio italiano creando moschee e madrasse nella completa indifferenza delle istituzioni, in spregio alla legge e nella sostanziale impossibilità a intervenire da parte delle Forze dell’ordine”.

Tutto questo ora non sarà più possibile. Libertà di culto ma regole eguali per tutte le confessioni. Basta illegalità.

Lo ha dichiarato l’On. Alessandro Urzì, capogruppo di FdI in commissione affari costituzionali della Camera