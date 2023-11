COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * SOLIDARIETÀ: « IL PREFETTO SANTARELLI HA INCONTRATO LE GIOVANI CHE HANNO SALVATO LA VITA AD UN ANZIANO »

13.55 - mercoledì 22 novembre 2023

Oggi, presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, il Prefetto Filippo Santarelli ha incontrato Azzurra, Emma e Sara, le tre giovani che il 9 novembre scorso a Villazzano hanno salvato la vita a un ottantenne colpito da un attacco di cuore, praticando un massaggio cardiaco e chiamando prontamente i soccorsi.

Le tre ragazze, che frequentano la terza media della scuola Giovanni Pascoli di Villazzano di Trento, accompagnate dai loro genitori e dalla Dirigente scolastica e la Prof.ssa Valentini, hanno ricevuto i sentiti apprezzamenti del Prefetto per l’alto senso civico dimostrato nei confronti dell’anziano in gravi difficoltà, per il grande coraggio con cui hanno affrontato il momento di criticità e la notevole capacità di operare in una situazione complessa, tutti elementi che si sono rilevati determinanti per salvare una vita umana.

Un grande riconoscimento è stato espresso dal Prefetto Santarelli anche nei confronti della scuola e delle famiglie che hanno esercitato un ruolo fondamentale nell’educazione delle giovani, evidenziando anche l’ampia offerta formativa comprensiva del corso di primo soccorso, nell’ambito dell’educazione civica che si è rivelato fondamentale per il loro intervento di salvataggio.

Il Prefetto Santarelli, nel congedare le tre cittadine che rappresentano motivo di grande orgoglio per tutta la comunità trentina e non solo, ha auspicato che il loro gesto di altruismo e di alto senso civico possa rappresentare per tutti i giovani e le giovani di questo territorio un fulgido esempio da seguire.