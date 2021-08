PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID: « DA LUNEDÌ VACCINO ANCHE SENZA PRENOTAZIONE, SABATO 21 E POMERIGGIO DI DOMENICA 22 AGOSTO OPEN DAY A TRENTO SUD »

Sabato 21 e pomeriggio di domenica 22 agosto open day a Trento sud. Da lunedì vaccino Covid-19 anche senza prenotazione.

In linea con quanto indicato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Figliuolo e in accordo con il Presidente della Giunta e l’Assessore alla salute anche in Trentino sarà possibile accedere ai centri vaccinali senza prenotazione. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari si sta organizzando in queste ore per garantire ai centri vaccinali di Apss – a partire da lunedì 16 agosto – alcune scorte di vaccino anche per chi si presenta senza prenotazione. Il suggerimento è comunque quello di procedere con la prenotazione al Cup online per evitare lunghe attese, facilitare la programmazione delle somministrazioni e il lavoro dei centri vaccinali.

Per incentivare la vaccinazione delle fasce più giovani saranno inoltre organizzati degli open day al centro vaccinale San Vincenzo di Trento sud per sabato 21 agosto, dalle 9 alle 18, e per domenica 22 agosto, dalle 14 alle 18. Nel caso di riscontro positivo da parte della cittadinanza saranno organizzate ulteriori giornate di vaccinazione ad accesso libero.

Le sedute ad accesso libero sono pensate per chi ancora non ha iniziato il ciclo vaccinale; chi ha già fatto la prima dose dovrà rispettare l’appuntamento della seconda, secondo gli intervalli di tempo previsti dalla tipologia del vaccino.

Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali si raccomanda di presentarsi portando con sé la tessera sanitaria e i moduli compilati “consenso alla vaccinazione” e “scheda anamnestica” scaricabili dal sito Apss all’indirizzo: LINK