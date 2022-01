CONSIGLIO PAT * SECONDA COMMISSIONE: « OGGI CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO LAVORO PORFIDO SULLA SITUAZIONE DEL SETTORE »

16:58 - 12/01/2022

Molto corposo l’ordine del giorno della Seconda Commissione di Luca Guglielmi, convocata in videoconferenza nel pomeriggio di oggi. In apertura la consultazione dei rappresentanti del Coordinamento lavoro porfido sulla situazione del settore. A seguire, l’espressione favorevole di parere in merito alla delibera proposta dalla Giunta riguardante un articolo della legge provinciale del 2002 sulla ricettività turistica.

Poi la sospensione, per arrivare ad un accorpamento, dei disegni di legge 47 sulla vendita diretta dei prodotti agricoli di Michele Dallapiccola (Patt) e 63 sulle disposizioni per la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell’ambito della filiera corta e produzione locale, dell’ex capogruppo di Futura Paolo Ghezzi (testo “ereditato” da Paolo Zanella) e di Lucia Coppola (Misto-Europa Verde).

In successione, la Commissione ha sospeso anche la trattazione dei ddl 77 di Michele Dallapiccola sull’”Istituzione della rete provinciale di accoglienza agroalimentare” e 35, sempre di Dallapiccola, sui “Prodotti agroalimentari come ambasciatori del territorio”.

Al fine di elaborare un testo emendato, è stata poi accordata al proponente Alessandro Olivi (PD) la sospensione dell’esame del ddl 101 “Disposizioni per la promozione e la certificazione della rappresentanza e per la valorizzazione delle relazioni industriali”. Rinviato infine anche l’esame del ddl 62 “Contributi per la riqualificazione dell’offerta turistica alberghiera in vista delle olimpiadi invernali 2026” proposto da Pietro De Godenz (UpT) e Ivano Job (Lega) e fissate le audizioni al ddl 105 “Inserimento dell’articolo 48 ter nella legge provinciale sulla ricettività turistica 2002: promozione della ricettività e dell’offerta turistica accessibile”, proposto da Alessia Ambrosi (Fratelli d’Italia).

Diamo conto in allegato dei punti dibattuti.