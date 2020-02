CANALE 5 – STRISCIA LA NOTIZIA * FESTIVAL DI SANREMO:  « LA CAMMINATA IN DIRETTA DI AMADEUS ED EMMA DAL TEATRO ARISTON AL “NUTELLA STAGE” »

Questa sera Striscia la notizia si occupa della prima serata del 70° Festival di Sanremo e, in particolare, della camminata in diretta di Amadeus ed Emma dal teatro Ariston al “Nutella stage” di piazza Colombo. Passeggiata che è sembrata un pretesto per far vedere i cartelloni con la scritta “Nutella” ai lati della passerella, come ha dichiarato l’on. Paolo Tiramani, membro della Commissione Vigilanza Rai: «Tim è lo sponsor principale, ma sembrava più un Nutella party. Abbiamo visto striscioni di Nutella ovunque: una sovraesposizione pubblicitaria. Bisognerebbe chiederne conto e capire se tutto ciò è corretto». Il Tg satirico di Antonio Ricci continuerà a indagare per capire come e da chi vengono gestiti gli spazi pubblicitari esterni a Sanremo. Anche perché, già l’anno scorso, il tentativo di inserire il marchio Nutella all’interno del Festival aveva creato qualche problema tra la multinazionale dolciaria, la Rai e Claudio Baglioni, come documentato nel servizio che Striscia manda in onda questa sera.