CCIAA TRENTO * TRENTODOC – “BOLLICINE SULLA CITTÀ“: « A PALAZZO ROCCABRUNA QUATTRO SETTIMANE DI APPUNTAMENTI, CON 50 AZIENDE E 80 ETICHETTE IN DEGUSTAZIONE (DAL 20/11 AL 19/12) »

Palazzo Roccabruna Al via la diciassettesima edizione Trentinodoc: Bollicine sulla Città. Sabato 20 novembre si inaugura a Palazzo Roccabruna la manifestazione dedicata alle bollicine di montagna. Quattro settimane di appuntamenti con 50 aziende e oltre 80 etichette in degustazione. Fino al 19 dicembre.

Nella cornice rinascimentale di Palazzo Roccabruna, sede dell’Enoteca provinciale del Trentino, sabato 20 novembre prenderà il via la diciassettesima edizione di “Trentodoc: bollicine sulla città”, il tradizionale appuntamento con le bollicine di montagna. Le degustazioni saranno aperte dalle ore 17.00. L’evento è organizzato dalla Camera di commercio di Trento, dall’Istituto Trento Doc, dalla Strada del vino e dei sapori del Trentino con la partecipazione del Comune e dell’Apt di Trento e con il supporto del Consorzio tutela vini del Trentino. L’edizione 2021 della manifestazione, dopo lo stop imposto lo scorso anno dalla pandemia, vede la presenza di 50 case spumantistiche con oltre 80 etichette di Trentodoc in degustazione nelle sale di Palazzo Roccabruna.

Dal 20 novembre al 19 dicembre da martedì a domenica (lunedì chiuso), l’Enoteca provinciale del Trentino (Palazzo Roccabruna) sarà sede di un programma di iniziative con degustazioni e abbinamenti che si articoleranno su quattro settimane per consentire la massima partecipazione del pubblico compatibilmente con la capienza imposta dalle disposizioni anticovid.

Da Palazzo Roccabruna la manifestazione si irradierà in tutta la città e sul territorio grazie agli eventi enogastronomici di “Happy Trentodoc”, organizzati dalla Strada del vino e dei sapori del Trentino in collaborazione con gli operatori della ristorazione e dell’accoglienza, e grazie alle proposte delle cantine associate all’Istituto Trento Doc che consentiranno a tutti gli appassionati di scoprire le bollicine là dove nascono (“Trentodoc in cantina”).

L’evento si arricchirà anche della presenza contemporanea della mostra fotografica “Valle dei Mocheni. Ricerche e percorsi visivi sulla valle incantata”, un itinerario attraverso gli scatti di Luca Chisté, Guido Benedetti, Francesco Franzoi e Michele Vettorazzi dedicati ad aspetti di interesse etnografico, naturalistico ed economico di un territorio che riserva ancora tante inaspettate sorprese.

Per gli orari giornalieri di “Trentodoc: bollicine sulla città” e per il dettaglio delle iniziative si rinvia al sito di Palazzo Roccabruna (www.palazzoroccabruna.it)

