SCOBI – ASSEMBLEA ANTISPECISTA * REPLICA ALLA PAT: « L’ENTE PRECISA SU ISPRA, MA NON RISPONDE SE SIA INIZIATO L’ASSEDIO ALL’IGNARO JOHNNY »

18.34 - giovedì 23 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Orso Johnny: StopCasteller interviene sulla precisazione della Provincia autonoma di Trento. “La Pat fa una precisazione sull’Ispra ma non risponde sul fatto se sia o meno iniziato l’assedio all’ignaro Johnny in mezzo alle montagne. Le notizie che riceviamo ci raccontano della presenza massiccia di guardie forestali in alcune zone del Trentino, quasi sicuramente a caccia di Johnny”.

«Apprendiamo dalla precisazione della Provincia autonoma di Trento che per la cattura di un orso anziano non è necessario il parere dell’Ispra. Ma riteniamo che sia un modo per non affrontare l’argomento reale: cosa la Provincia intenda fare e cosa sta facendo. Fa una precisazione sull’Ispra ma non risponde su un quesito importante, se sia o meno iniziato l’assedio all’ignaro Johnny in mezzo alle montagne. Le notizie che riceviamo dagli abitanti di alcune valli del Trentino ci raccontano della presenza massiccia di guardie forestali in alcune zone del Trentino, quasi sicuramente a caccia di Johnny.

Noi non caschiamo in questo gioco delle tre carte e mentre auguriamo all’orso di poter correre il più lontano possibile ricordiamo che questa loro “cattura” è finalizzata all’individuazione di Johnny per poi procedere il più agevolmente possibile al suo abbattimento. Del resto la Provincia di Trento ha già ampiamente chiarito che intende procedere all’abbattimento in ogni caso. Per cui l’Ispra a cosa serve? SoprattutTo la Provincia intende procedere anche contro il parere del Tar espresso chiaramente con la sentenza del 29 settembre 2021 (www.lav.it/news/tar-trento-boccia-linee-guida-orsi), nella quale si chiariva che anche in caso di aggressione fisica i casi devono essere valutati con cura e comunque il parere dell’Ispra è fondamentale. La Provincia di Trento invece intende procedere comunque, dall’Ispra tutto tace. Ci chiediamo allora, qual è il compito dell’Ispra nella difesa dei selvatici trentini?».