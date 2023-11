A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: “ I GIALLOBLÙ TORNANO A VINCERE, LA RETE DI ANASTASIA PIEGA L’ARZIGNANO VALCHIAMPO 1-0 “

23.04 - sabato 11 novembre 2023

Il Trento torna a vincere: la rete di Anastasia piega l’Arzignano Valchiampo 1-0 e regala tre punti preziosi ai gialloblù.

Nella tredicesima giornata di Serie C Now il Trento batte 1-0 l’Arzignano Valchiampo. Decide la sfida la rete nel primo tempo di Emanuele Anastasia. Per gli uomini di Tedino anche un palo e una traversa. Domenica 19 novembre alle ore 14 appuntamento in trasferta contro il Mantova.

Nella tredicesima giornata di Serie C Now il Trento s’impone in casa 1-0 sull’Arzignano Valchiampo e conquista tre punti preziosi per la classifica. A decidere la sfida del Briamasco è la rete, siglata nel primo tempo, da Emanuele Anastasia.

Cronaca. Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Ferri, Garcia Tena e Vaglica. In mezzo al campo agiscono: Di Cosmo, Sangalli e Rada mentre il terzetto offensivo è formato da Terrani, Anastasia e Attys.

Il primo squillo dell’incontro è degli uomini di Tedino che dopo tre giri di lancette sfiorano la rete grazie alla conclusione dal limite dell’area di Terrani. La risposta degli ospiti è affidata a Cazzadori che al 18’ ci prova con un tiro che si spegne alto sopra la traversa.

Poco dopo la mezz’ora il Trento passa in vantaggio: Anastasia prima recupera la sfera, poi aggira Boseggia e quindi deposita precisamente in rete il pallone. Per l’attaccante si tratta della prima rete con la maglia aquilotta. Nel secondo tempo il Trento parte forte e al 51’ centra la traversa con la conclusione di Anastasia, mentre, qualche minuto più tardi, il palo con la deviazione ravvicinata di Petrovic.

Gli attacchi finali dell’Arzignano non portano al nuovo pareggio. Al Briamasco termina dunque 1-0 per gli aquilotti che tornano così a festeggiare assieme ai propri tifosi. Con questo successo, il Trento sale all’ottavo posto in solitaria con diciannove punti in graduatoria.

Per i gialloblù si tratta del quarto risultato utile consecutivo raccolto tra le mura amiche. Domenica prossima gli uomini di Bruno Tedino torneranno in campo alle ore 14 per giocare, nella quattordicesima giornata di Serie C Now, allo Stadio ‘Danilo Martelli’ contro il Mantova.

TABELLINO

A.C. TRENTO 1921-F.C. ARZIGNANO VALCHIAMPO 1-0 (1-0)

Reti: 33’pt Anastasia

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini, Ferri, Garcia Tena, Vaglica (36’st Obaretin); Di Cosmo (36’st Brevi), Sangalli, Rada (19’st Suciu); Terrani, Anastasia (19’st Pasquato), Attys (9’st Petrovic). A disposizione: Pozzer, Santer, Ercolani, Trainotti, Galazzini. Allenatore: Bruno Tedino

F.C. ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-2-1): Boseggia; Davi (30’st Cariolato), Millilo, Piana, Bernardi (43’st Gemignani); Lakti, Casini (36’st Lunghi), Bordo; Balde, Barba (36’st Canato); Cazzadori. A disposizione: Pigozzo, Raina, Molnar, Zanon, Antoniazzi, Campesan, Boffelli.

ARBITRO: Erminio Cerbasi di Arezzo

ASSISTENTI: Simone Asciamprener Rainieri di Milano e Francesco Festa di Barletta

IV UFFICIALE: Michele Maccorin di Pordenone

NOTE: serata fresca, cielo coperto, temperatura attorno 8°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 28’pt Davi, 35’pt Frosinini, 11’st Vaglica, 21’st Di Cosmo. 40’st Sangalli. Espulsi: Bruzzichessi. Recupero: 1’+ 5’. Totale spettatori: 1.050 circa.

INTERVISTA

BRUNO TEDINO

“Secondo me oggi l’Arzignano ha fatto una mole di gioco migliore e ha tenuto la palla meglio, però ha tirato poco in porta. Noi, pur avendo sbagliato molti passaggi, siamo riusciti a tirare in porta più volte. Credo che la squadra oggi abbia interpretato bene la gara. L’unico nostro difetto di oggi è stato non essere riusciti a chiuderla prima. Dobbiamo migliorare sotto l’aspetto della brillantezza. Questa squadra non può palleggiare dall’inizio alla fine della partita ma può comunque farlo un po’ meglio di oggi. Sono contento perché oggi la squadra ha avuto grande cuore, spirito di sacrificio e voglia di portare a casa la vittoria. Nonostante il buon palleggio dell’Arzignano non abbiamo rubato nulla. Dobbiamo mantenere i piedi per terra, sapendo che dobbiamo continuare a lavorare forte per fare altri punti”.

FOTO: Carmelo Ossanna