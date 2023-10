BERTÈ (ALTERNATIVA POPOLARE TRENTINO) * COMUNE ROVERETO: « AMMINISTRAZIONE VALDUGA, QUADRO DISARMANTE I DATI DEGLI ULTIMI ANNI »

17.06 - martedì 10 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Daniele Bertè (Alternativa Popolare per il Trentino) in merito alle carenze dell’amministrazione Valduga a Rovereto. “I dati riguardanti gli ultimi anni dell’amministrazione Valduga a Rovereto riportano un quadro disarmante”. Ad affermarlo è Daniele Bertè, candidato consigliere per la lista Alternativa Popolare per il Trentino.

“L’amministrazione Valduga, – prosegue Bertè – nei suoi due mandati, si è posta l’obiettivo di andare al governo della città con una squadra di persone dalle linee politiche molto diverse tra loro: chi proveniva dalla fiamma tricolore, AN, chi dai Verdi, chi dalla più radicale sinistra. Così come successivamente ha deciso di candidarsi con il PD, all’opposizione nel suo primo mandato”

Ma se non si misurano i risultati non è possibile distinguere i successi dai fallimenti. “E i risultati parlano chiaro – continua Bertè – con un calo notevole degli obiettivi raggiunti dalla sua giunta, che troviamo registrato nei report prestazionali ufficiali del Comune di Rovereto, allegati a questa mail”.

Riassunto dei report prestazionali della giunta Valduga a Rovereto

Anno 2017 n. obiettivi assegnati 115 di cui completati sono 86%

Anno 2018 n. obiettivi assegnati 115 di cui completati sono 76%

Anno 2019 n. obiettivi assegnati 111 di cui completati sono 69%

Anno 2020 n. obiettivi assegnati 115 di cui completati sono 63%

Anno 2021 n. obiettivi assegnati 102 di cui completati sono 72%

Anno 2022 n. obiettivi assegnati 115 di cui completati sono 71%

“La politica del bene comune non deve in nessun modo spostarsi alla politica del bene proprio. – è il commento di Bertè – Nei rapporti e dai dati misurabili troviamo una costante discesa dell’operato di governo”.