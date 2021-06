COMUNE DI TRENTO * MOVIDA: « MISURE DI CONTRASTO AL DEGRADO IN VIA S. MARIA MADDALENA, ORDINANZA DEL SINDACO DI DIVIETO DI CONSUMO BEVANDE DAL 25 GIUGNO AL 25 LUGLIO »

Misura di contrasto al degrado in via Santa Maria Maddalena. Ordinanza del Sindaco di divieto di consumo bevande dal 25 giugno al 25 luglio.

Nuova ordinanza del sindaco Franco Ianeselli in vigore da oggi e fino al 25 luglio che vieta il consumo di bevande alcoliche e non, nonché la detenzione delle stesse anche in contenitori chiusi, nella fascia oraria compresa tra le ore 22.30 e le ore 5 del giorno successivo nelle vie s.maria maddalena,vicolo s.maria maddalena, via dietro le mura B, via ferruccio, via marchetti, vicolo s.marco e vicolo s.pietro.

Le uniche consumazioni esterne consentite sono esclusivamente quelle che avvengo nei plateatici dei singoli esercizi e nel rispetto della normativa vigente.