CCIAA – BOLZANO * MERCATO LAVORO: « IN ALTO ADIGE LE IMPRESE A CONDUZIONE FEMMINILE CONTINUANO A CRESCERE »

10.56 - giovedì 7 marzo 2024

In Alto Adige le imprese a conduzione femminile continuano a crescere

Negli ultimi anni è stato registrato un progressivo aumento delle imprese a conduzione femminile in Alto Adige. Nel 2023 il numero è cresciuto dell’1,2 percento, che corrisponde a 137 imprese in più. La Camera di commercio di Bolzano propone una serie di iniziative volte a rafforzare il ruolo e la posizione della donna nell’economia.

Alla fine del 2023 le imprese a conduzione femminile iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano erano 11.251, ossia il 18,3 percento del totale delle aziende altoatesine. La maggior parte di esse opera nel settore dei servizi (26,4 percento), nel settore alberghiero e della ristorazione (26,0 percento) e nell’agricoltura (24,9 percento).

Sebbene il numero di imprese a conduzione femminile in Alto Adige sia in costante aumento da diversi anni, nei processi decisionali le donne sono ancora sottorappresentate. Nei consigli di amministrazione delle società di capitali, alla fine del 2023 solo un membro su cinque era donna. In tutto l’Alto Adige, quindi, gli amministratori erano 27.754, mentre le amministratrici erano solo 7.153.

“Promuovere l’imprenditorialità femminile significa non solo sfruttare appieno il potenziale dell’economia, ma anche rafforzare e far progredire la società nel suo complesso”, afferma Michl Ebner, Presidente della Camera di commercio di Bolzano.

Iniziative della Camera di commercio per rafforzare l’imprenditoria femminile:

Le iniziative del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile sono volte a consolidare la posizione della donna nell’economia, a favorire il loro accesso a ruoli apicali nonché a indurre la creazione di imprese femminili. Un esempio è il programma di mentoring per giovani imprenditrici che prevede la condivisione di know-how in vari settori della gestione aziendale da parte di imprenditrici esperte.

“Con le iniziative del Comitato, vogliamo rafforzare la visibilità delle donne nell’economia e promuovere la loro partecipazione negli organi decisionali”, spiega Annemarie Kaser, Presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Bolzano.

Il WIFI – il servizio per la formazione e lo sviluppo del personale della Camera di commercio di Bolzano organizza inoltre ogni anno iniziative formative dedicate a imprenditrici, libere professioniste, lavoratrici autonome, donne in carriera e donne che intendono mettersi in proprio. Una panoramica dell’attuale offerta di formazione nell’ambito dell’iniziativa “Donna nell’economia” è disponibile sul sito www.wifi.bz.it. Nel mese di marzo si terranno webinar sul tema “My Online-Reputation”, un contributo per aumentare la visibilità delle donne e delle loro competenze.

Inoltre, il servizio “audit famigliaelavoro” offre sostegno professionale alle aziende interessate a implementare e favorire lo sviluppo di strategie di gestione del personale orientate alla conciliazione familiare e adattate alle varie fasi della vita dei dipendenti. L’audit famigliaelavoro ha lo scopo di sensibilizzare le aziende e le organizzazioni altoatesine su questo importante tema e di promuovere la compatibilità tra famiglia, vita privata e carriera.

Nota metodologica: Si considerano “femminili” le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da donne. Si noti che le imprese restanti non sono necessariamente “maschili”, in quanto possono essere controllate allo stesso modo da uomini e donne o da persone giuridiche.

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi all’IRE – Istituto di ricerca economica, persone di riferimento Georg Lun, tel. 0471 945 708, georg.lun@camcom.bz.it e Denise Frötscher, tel. 0471 945 724, denise.froetscher@camcom.bz.it