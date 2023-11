ADMO TRENTINO * “UN PANETTONE PER LA VITA“: « IN 70 PIAZZE 150 VOLONTARI PROPORRANNO PANDORI E ALTRI DOLCI NATALIZI, IN CAMBIO DI UN’OFFERTA (25-26/11) »

11.07 - martedì 21 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Torna in 70 piazze trentine la campagna Un Panettone per la Vita. Sabato 25 e domenica 26 novembre oltre 150 volontari proporranno panettoni, pandori e altri dolci natalizi in cambio di un’offerta. Con i fondi raccolti, ADMO Trentino finanzierà l’Apss e il laboratorio di tipizzazione di Trento, il centro trapianti di Verona e la Fondazione Città della Speranza di Padova

Il panettone di ADMO, due volte buono

Da un lato, l’associazione donatori di midollo osseo punta sull’eccellenza dei prodotti scelti per le sue campagne. Dall’altro, i fondi raccolti sono interamente devoluti a sostegno della donazione di midollo osseo, spesso ultima speranza di vita per i malati di leucemia e altre malattie del sangue. Sostenere ADMO Trentino attraverso le campagne di raccolta fondi significa dare concreta speranza di vita a chi combatte una malattia del sangue ed è in attesa di un trapianto di midollo osseo che possa capovolgere il suo destino.

Anche quest’anno saranno i panettoni e i dolci della storica azienda artigianale Loison, accompagnati dai cioccolati Dolcem, a farsi ambasciatori della causa ADMO: portare speranza a chi lotta ogni giorno contro un tumore del sangue. Queste due aziende, leader nel settore, sono state scelte non solo per l’altissima qualità dei loro prodotti, ma soprattutto perché da anni condividono sinceramente gli ideali di ADMO.

La destinazione dei fondi raccolti

Nel 2022, grazie alle campagne di raccolta fondi Un Panettone per la Vita, Una Colomba per la Vita e Chicco Sorriso, ADMO Trentino ha devoluto 107.000 euro, suddivisi tra borse di studio e l’acquisto di attrezzature a enti che si occupano di tipizzazioni, donazione e trapianto di midollo osseo e ricerca. ADMO Trentino ha finanziato il Laboratorio di tipizzazione HLA dell’Ospedale S. Chiara di Trento, il centro trapianti del Policlinico G.B. Rossi di Verona e la Fondazione Città della Speranza di Padova, da anni impegnata nella lotta contro i tumori pediatrici.

L’associazione, inoltre, supporta l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari mettendo a disposizione la sua segreteria per effettuare le chiamate agli aspiranti donatori, così da fissare un appuntamento per la tipizzazione in base alle disponibilità comunicate, e sostiene le famiglie colpite da malattie del sangue.

2023: superate le 940 tipizzazioni

“Siamo felicissimi e orgogliosi – spiega il presidente di ADMO Trentino Alberto Zampiccoli -, perché anche quest’anno siamo riusciti a superare il totale delle tipizzazioni registrate l’anno scorso: a fine 2022 i tipizzati (i potenziali donatori trentini inseriti nel Registro dei donatori di midollo osseo IBMDR tramite prelievo del sangue) erano 882, a metà novembre 2023 siamo già oltre 940. È stato fatto un grandissimo lavoro di sensibilizzazione e reclutamento nelle scuole e all’Università di Trento, e desidero ringraziare di cuore i nostri volontari che si impegnano con grande passione in queste attività. Nulla sarebbe possibile senza l’ottimo rapporto di collaborazione, la competenza e la disponibilità del personale del Laboratorio HLA del Servizio Trasfusionale dell’Ospedale S. Chiara di Trento, diretto dalla dottoressa Paola Boccagni. A tutti loro va il nostro sincero ringraziamento per il grande lavoro”.

“È importante sottolineare – conclude il presidente di ADMO Trentino Alberto Zampiccoli – che, oltre a quello che fanno i volontari di ADMO Trentino, ciò che ci ha permesso di raggiungere risultati di assoluto rilievo è la grande generosità della nostra gente che, in ogni occasione non ha mai smesso di sostenerci e dimostrarci fiducia e apprezzamento per la nostra opera. Anche grazie al vostro aiuto gli obiettivi di ADMO diventano raggiungibili: salvare vite e regalare sorrisi, perché sempre più persone non debbano piangere un loro caro e sempre più malati possano vedere una luce in fondo al buio di una malattia”.

L’elenco delle piazze è disponibile e in continuo aggiornamento sul sito di ADMO Trentino: https://www.admotrentino.it/un-panettone-per-la-vita-2023.h