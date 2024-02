CASSA DI RISPARMIO BOLZANO – SPARKASSE * VAL DI FIEMME SKI TEAM: DEZULIAN, « NUOVO PULMINO, SIAMO LIETI DI CONTRIBUIRE ALLA DOTAZIONE DI QUESTO MEZZO »

11.33 - venerdì 23 febbraio 2024

Nuovo pulmino targato Sparkasse per il Val di Fiemme Ski Team. Il Val di Fiemme Ski Team, molto attivo nella promozione dello sport giovanile dello sci alpino, si dota di un nuovo mezzo per coordinare al meglio le attività e le trasferte dei propri atleti. Fondamentale è stato il sostegno di Sparkasse che da sempre dimostra particolare sensibilità nei confronti dello sport, in particolare quello praticato da giovani atleti.

“Crediamo che lo sport praticato dai giovani sia linfa vitale per il nostro territorio. Siamo lieti di contribuire alla dotazione di questo mezzo e di essere partner del Val di Fiemme Ski Team, sodalizio che svolge un importante lavoro di promozione sportiva nello sci alpino,” sottolinea Claudio Dezulian, Direttore della Filiale di Sparkasse a Cavalese.

“Un ringraziamento a Sparkasse, che ha voluto dimostrare la propria vicinanza al territorio nel quale opera. Contribuire alla dotazione di un ottimo mezzo per i nostri atleti ci consente di organizzare al meglio le trasferte. Sparkasse dimostra ancora una volta la Sua tradizione di vicinanza e sostegno alle migliori iniziative del nostro territorio, dimostrando lungimiranza ed elevato spirito sociale, anche a favore del settore giovanile,” commenta il Presidente di Val di Fiemme Ski Team Paolo Seppi e aggiunge: “Il Val di Fiemme Ski Team è nato per dare maggiore lustro allo sci alpino e soprattutto per cercare di sostenere i giovani sciatori il più possibile negli anni. Il nostro sodalizio vive e supporta lo sci alpino ad un livello professionale di alto profilo.”

Recentemente ha avuto luogo la consegna ufficiale del pulmino. Al fine di sostenere le società sportive, Sparkasse offre la possibilità di richiedere un contributo per l’acquisto o il noleggio a lungo termine di un nuovo pulmino per facilitare il trasporto degli atleti agli allenamenti e alle gare e per rendere più affidabili le loro trasferte.

Nella foto il Direttore Claudio Dezulian e il Presidente Paolo Seppi insieme con i maestri di sci e allenatori del Val di Fiemme Ski Team in occasione della consegna ufficiale.