COMMISSIONE PAT PARI OPPORTUNITà: GIURAMENTO MINISTRI: TAUFER, « AUGURI DI BUON LAVORO ALLA PROFESSORESSA ELENA BONETTI »

Auguri di buon lavoro alla professoressa Elena Bonetti, che ha giurato questa mattina. Torna il Ministero delle Pari Opportunità: la soddisfazione della CPO del Trentino

La Commissione Pari Opportunità tra donna e uomo della Provincia di Trento esprime la sua soddisfazione per il ritorno, nel nuovo Governo nazionale, del Ministero delle Pari Opportunità, assente dal 2013. Il Dicastero, sotto il nome di “Ministero delle Pari Opportunità e della Famiglia” è affidato alla prof.a Elena Bonetti.

La Commissione provinciale Pari Opportunità esprime inoltre compiacimento per la composizione leggermente meno sbilanciata del nuovo Governo in termini di presenze maschili e femminili (7 Ministeri su 21 sono affidati a donne).

Alla Ministra Bonetti rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro con l’auspicio che nel corso della legislatura vengano effettivamente messe in campo politiche per le donne, al fine di affermare un modello di società più paritario, più giusto e più equo per tutte e tutti. I

nsieme dobbiamo tenere alta l’attenzione per non rischiare di perdere – ancora una volta – la sfida per il raggiungimento di una concreta la parità di genere, attraverso la piena occupazione femminile, la libertà di scelta delle donne, l’affermazione piena dei loro diritti, la difesa di conquiste vecchie e nuove, la lotta a tutte le forme di violenze di genere.

*

La Presidente della CPO

dott.a Paola M. Taufer

Nella foto, i componenti della Commissione provinciale