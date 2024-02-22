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VATICAN NEWS * ESERCIZI SPIRITUALI – SECONDA MEDITAZIONE: CARDINALE RANIERO CANTALAMESSA, « L’UNICA COSA NECESSARIA È IL REGNO DI DIO, CIOÈ È DIO » (VIDEO)
VATICAN NEWS * ESERCIZI SPIRITUALI – SECONDA MEDITAZIONE: CARDINALE RANIERO CANTALAMESSA, « L’UNICA COSA NECESSARIA È IL REGNO DI DIO, CIOÈ È DIO » (VIDEO)
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09.00 - giovedì 22 febbraio 2024
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DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA
È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.
https://youtu.be/AHDDTSRP5Gk
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