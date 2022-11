COMUNE TRENTO * “ICITY RANK 2022“ : « CITTÀ PIÙ DIGITALIZZATE, SIAMO TERZI IN CLASSIFICA NAZIONALE, NEL 2021 ERAVAMO OTTAVI »

14.34 - mercoledì 30 novembre 2022

Trento terza nella classifica italiana delle città più digitalizzate ICity Rank ‘22. L’anno scorso il capoluogo si era piazzato ottavo. E’ un ottimo terzo posto quello ottenuto da Trento nella classifica delle città italiane più digitalizzate in base al rapporto ICity Rank 2022 stilato da FPA e presentato ieri a FORUM PA Città, che stila la graduatoria dei 108 comuni capoluogo sulla base dell’indice di trasformazione digitale, ottenuto come media aritmetica di otto indici settoriali, che sintetizzano ben 35 indicatori basati su 150 variabili: servizi online, canali social, piattaforme abilitanti, open data, apertura, WiFi pubblico, app municipali e IoT.

In estrema sintesi la ricerca vede Firenze e Milano che si confermano in testa alla classifica di digitalizzazione, al terzo posto a pari merito Bergamo, Bologna, Cremona, Modena, Roma Capitale e Trento; aumenta inoltre il livello medio di digitalizzazione delle città e diminuiscono le distanze dal vertice con un sempre maggiore utilizzo effettivo da parte dei cittadini e un’integrazione più mirata delle tecnologie digitali.

FPA è una società di servizi e consulenza del Gruppo Digital360 specializzata in relazioni pubbliche, comunicazione istituzionale, formazione e accompagnamento al cambiamento organizzativo e tecnologico delle pubbliche amministrazioni e dei sistemi territoriali.