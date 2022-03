AMBROSI (FDI) – MOZIONE * CARO ENERGIA: « AUTONOMIA ENERGETICA DEL TRENTINO, INCENTIVI E AGEVOLAZIONI PER IL FOTOVOLTAICO »

11.07 - mercoledì 23 marzo 2022

Caro energia – Ambrosi (FdI): “Autonomia energetica del Trentino: incentivi e agevolazioni per il fotovoltaico”.

L’aumento del costo dell’energia a partire dallo scorso anno ha assunto una dimensione preoccupante con lo scoppio della guerra in Ucraina, evidenziando quanto la transizione del nostro Paese verso una maggiore indipendenza dai combustibili fossili importati dall’estero sia stata troppo lenta ed abbia pagato lo scotto di decisioni poco lungimiranti prese in passato. Famiglie, imprese ed enti locali, già provati da due anni di emergenza pandemica, si trovano ora ad affrontare una situazione di grave difficoltà esacerbata anche dall’aumento del costo delle materie prime e dei beni alimentari.

Si tratta di una spirale inflazionistica a cui in Italia non assistevamo dal secolo scorso che potrebbe inoltre inasprirsi nel corso dei prossimi mesi. A livello locale è dunque importante lavorare per recuperare il tempo perso, mirando ad azzerare la dipendenza energetica del Trentino dalle importazioni e, per questo, noi di Fratelli d’Italia abbiamo presentato una proposta di mozione finalizzata ad agevolare ed incentivare l’installazione di impianti a fotovoltaico per cittadini e imprese.

Oltre agli incentivi economici, è infatti necessario semplificare la disciplina delle procedure e delle autorizzazioni amministrative, ed anche creare un sito informativo in cui concentrare in maniera organica le informazioni sul fotovoltaico (modalità autorizzative, contributi etc.), che risultano talvolta caotiche e di difficile comprensione. Nella transizione ad un’economia “green” il Trentino, forte della nostra speciale Autonomia, deve avere un ruolo di primo piano, ma bisogna agire bene e con prontezza, mettendo in campo ogni strumento necessario per supportare cittadini, imprese ed enti locali.

*

Consigliera Alessia Ambrosi

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia

*

PROPOSTA DI MOZIONE N

MISURE PER AGEVOLARE L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AD USO DOMESTICO E PER AZIENDE

Nel prendere atto con favore di quanto anticipato dall’Assessore all’urbanistica sulle intenzioni della Provincia di agevolare l’installazione di impianti a fotovoltaico, sia per i cittadini che per le imprese;

– tenuto conto che l’Assessore ha comunicato come per gli impianti ad uso domestico sia già prevista dallo Stato una detrazione del 50%, ridotta al 6% per le imprese, per cui la PaT a breve implementerà misure di contributi a fondo perduto per sfruttare integralmente le coperture ad oggi sottoutilizzate di capannoni ad uso produttivo;

– nel prendere atto altresì che la Giunta provinciale intende approvare a breve un disegno di legge da portare in consiglio per la semplificazione dei profili urbanistico-edilizi relativi all’installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile;

– tenuto conto che c’è bisogno di una grande operazione di informazione che stimoli cittadini ed imprese ad investire in impianti finalizzati all’autoconsumo (i dati del PEAP mettono in evidenza il potenziale per triplicare l’attuale potenza installata sulle coperture degli edifici ad uso produttivo);

Per tutti questi motivi

il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale

– a semplificare le autorizzazioni amministrative dei comuni per facilitare i cittadini che intendono installare impianti fotovoltaici a uso domestico;

– a promuovere da subito la creazione in un sito informativo, preferibilmente quello di APRIE (Agenzia per le Risorse Idriche ed elettriche) in cui concentrare tutte le informazioni sul fotovoltaico (modalità autorizzative, contributi etc.).

*

Cons. Alessia Ambrosi

Cons. Claudio Cia

Cons. Katia Rossato