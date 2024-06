CONSIGLIO PROVINCIALE * MEZZA MARATONA: PRESIDENTE SOINI, «CON QUELLO DI CRIPPA SONO DUE GLI ORI TRENTINI, SIAMO ORGOGLIOSISSIMI E FELICI»

13.58 - domenica 9 giugno 2024

Dopo grande Nadia, ecco il grande Yeman. Con quello di Crippa stamane nella mezza maratona, sono due gli ori tutti trentini, una statistica incredibile degna di interi Stati e nemmeno piccoli. Siamo orgogliosissimi e felici che il sistema Trentino produca queste eccellenze, che sono coerenti con le altre statistiche che ci indicano come provincia supersportiva e di grande qualità della vita per i suoi cittadini. Grazie Nadia, grazie Yeman e auguri per i Giochi olimpici.