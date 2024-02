A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: « I GIALLOBLÙ CEDONO 0-2 AL FIORENZUOLA, AL BRIAMASCO DI GESÙ E SECK REGALANO I TRE PUNTI AI ROSSONERI »

00.02 - martedì 6 febbraio 2024

Nella ventiquattresima giornata di Serie C Now il Trento cade 0-2 contro il Fiorenzuola. A decidere la gara del Briamasco sono le reti, entrambe realizzate nel secondo tempo, da Di Gesù e Seck. Sabato 10 febbraio alle ore 18:30 appuntamento allo ‘Stadio Euganeo’ contro il Padova.

Nella ventiquattresima giornata di Serie C Now il Trento, nel posticipo contro il Fiorenzuola, esce sconfitto per 0-2 dallo Stadio Briamasco. A decidere la partita sono le reti realizzate al 66’ da Di Gesù e da Seck in pieno recupero. A nulla sono valsi gli sforzi degli uomini di Moll Moll che, seppur in inferiorità numerica dall’inizio della seconda frazione a causa dell’espulsione comminata ad Italeng, ci hanno provato in più di un’occasione. Cronaca. Mister Moll Moll sceglie il 3-4-1-2 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Barison, Ferri e Obaretin. In mezzo al campo agiscono: Frosinini, Di Cosmo, Sangalli, Giannotti mentre alle spalle delle due punte Spalluto e Italeng si muove Anastasia. La partita comincia subito ad alti ritmi con il Trento che si propone più volte nella metà campo avversaria. Al 13’ è Di Cosmo a calciare verso lo specchio con Sorzi che respinge con i pugni in calcio d’angolo.

La risposta degli ospiti è affidata alla conclusione di Ceravolo al 23’ sulla quale Russo interviene senza particolari problemi. Alla mezz’ora sono nuovamente i gialloblù ad attaccare con la punizione calciata da Anastasia, mentre, negli istanti finali di primo tempo, con un tiro di Di Cosmo che si spegne alto sopra la traversa. Ad inizio ripresa l’episodio che condiziona la partita: Italeng tocca la palla con la mano e riceve il secondo cartellino giallo, lasciando così in inferiorità numerica i suoi compagni. Il Trento reagisce e controlla la gara ma al 66’ è il Fiorenzuola a passare in vantaggio con la conclusione di Di Gesù che, complice una sfortunata deviazione gialloblù, inganna Russo. Subita la rete avversaria, gli aquilotti attaccano, arrivando più volte nella zona avanzata di campo. Da segnalare, all’85’ la conclusione di Anastasia che si spegne sull’esterno della rete. Nel finale la rete che chiude definitivamente la contesa grazie alla deviazione ravvicinata di Seck. In classifica ora il Trento è al sedicesimo posto in graduatoria con 27 punti, in coabitazione con la Pergolettese. Sabato 10 febbraio gli uomini di Joan Moll Moll torneranno in campo alle ore 18:30 allo ‘Stadio Euganeo’ contro il Padova.

TABELLINO

A.C. TRENTO 1921 – U.S. FIORENZUOLA 0-2 (0-0)

Reti: 21’st Di Gesù, 49’st Seck

TRENTO (3-4-1-2): Russo; Barison (30’st Cappelletti), Ferri, Obaretin (24’st Vaglica); Frosinini, Di Cosmo, Sangalli (24’st Puletto), Giannotti (30’st Terrani); Anastasia; Spalluto (20’st Caccavo), Italeng. A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Trainotti, Pasquato, Satriano, Brevi, Vitturini. Allenatore Joan Moll Moll

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Cremonesi, Maffei (45’st Seck); Di Gesù, Mora, Oneto (30’st Gonzi); Morello (45’st Brogni), D’Amico (35’st Nelli), Ceravolo (30’st Alberti). A disposizione: Bertozzi, Roteglia, Gentile, Di Quinzio, Bocic, Popovic, Musatti, Reali, Anelli.

ARBITRO: Sig. Emanuele Ceriello di Chiari

ASSISTENTI: Davide Conti di Seregno e Francesco Piccichè di Trapani

IV UFFICIALE: Angelo Davide Lotito di Cremona

NOTE: serata invernale, cielo sereno. Campo in discrete condizioni. Ammoniti: 10’pt Obaretin, 34’pt Italeng, 35’pt Maffei, 44’pt Sangalli, 26’st Mora, 28’st Sussi, 40’st Cappelletti. Espulsi: 2’st Italeng. Recupero: 1’+5’. Totale spettatori: 1000 circa

INTERVISTE

JOAN MOLL MOLL

“Oggi sono dispiaciuto ma non per il comportamento o per il gioco. La squadra ha giocato e ci ha creduto per novanta minuti. Abbiamo fatto un bel primo tempo, peccato per gli episodi che ci hanno condannato. Anche nel secondo tempo, seppur con un uomo in meno, la squadra ha risposto bene e ci ha provato fino alla fine. Attraverso il possesso, siamo stati verticali e siamo arrivati anche dentro l’area. Sinceramente non credo nella fortuna o sfortuna. Oggi ci sono stati due episodi importanti che hanno condizionato una gara che non avrebbe dovuto terminare così.



*

FOTO: Carmelo Ossanna