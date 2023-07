BIDIMEDIA * SONDAGGIO SWG: « DIMISSIONI MINISTRO SANTANCHÈ, IL 59% DEGLI ITALIANI LE RITIENE DOVEROSE » (DATI: DIFFUSIONE 13/7 – RILEVAZIONI 10/7)

09.07 - venerdì 14 luglio 2023

Sondaggio SWG: il 59% degli italiani ritiene che Daniela Santanchè dovrebbe dimettersi, elettori del centro-destra spaccati in merito.

Lo scorso lunedì, durante il consueto spazio per i sondaggi di SWG all’interno del TG La7, sono stati pubblicati alcuni sondaggi in merito al caso di Visibilia, la società del ministro Daniela Santanchè.

Il 59% degli italiani ritiene siano doverose le dimissioni da ministro, solo il 14% invece ritiene che dovrebbe restare al suo posto. Molti comunque gli indecisi che non hanno un’opinione precisa in merito: sono il 27%.

Le percentuali cambiano, com’è ovvio, guardando a come hanno risposto gli elettori che sostengono la maggioranza e quelli che sostengono i partiti di opposizione. La maggioranza è praticamente spaccata in merito: il 38% ritiene che il Ministro del Turismo dovrebbe dimettersi, il 39% invece ritiene che non dovrebbe dimettersi. Molti gli indecisi, ben il 23%.

Tra chi vota i partiti di opposizione invece il parere è netto: l’86% ritiene siano quantomeno doverose le dimissioni, mentre il 5% sostiene il Ministro Santanchè, invitandola a restare. Infine, tra gli elettori dell’opposizione abbiamo appena il 9% di indecisi, percentuale molto bassa se confrontata con gli indecisi degli elettori di maggioranza.