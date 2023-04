CASA AUTONOMIA.EU * RAVINA – ASSEMBLEA SOCI: « OSPITE D’ECCEZIONE IL CANDIDATO PRESIDENTE FRANCESCO VALDUGA, PRESENTE NELLE VESTI DI LEADER DELLA COALIZIONE »

14.19 - sabato 15 aprile 2023

Ieri sera, venerdì 14 aprile, Casa Autonomia.eu ha tenuto la sua prima Assemblea dei Soci dopo sei mesi di attività. Un prezioso momento di confronto, in cui la presidente Paola Demagri e il vicepresidente Michele Dallapiccola hanno aggiornato associati e simpatizzanti sui passi compiuti dal Movimento in questi mesi. Ospite d’eccezione il candidato Presidente della Provincia, Francesco Valduga, che ha voluto presentarsi ai gialli in assemblea ancor prima della sua prima conferenza stampa ufficiale come leader della coalizione.

Ad aprire la riunione è la presidente del Movimento, Paola Demagri, con il racconto degli ultimi mesi. “Siamo felici di incontrarci oggi tra amici – dichiara -, per raccontarvi cosa abbiamo fatto dall’8 novembre scorso, quando ci incontrammo per fondare il nostro neonato Movimento. Dopo quasi sei mesi, 23 serate, 2mila persone incontrate e 220 soci possiamo dire di essere in fase di ‘svezzamento’, in attesa di entrare nell’età adulta ad ottobre 2023, con le elezioni provinciali”.

“Abbiamo lavorato tanto, sia nei vari consigli, regionali e provinciali, sia con la coalizione, che è stata un passaggio importante per noi. Avevamo sempre detto di voler restare nel solco del centrosinistra e, appena c’è stata la disponibilità, siamo stati felici di mantenere questa promessa, alleandoci con le altre forze dello schieramento. Siamo inoltre orgogliosi di tutti i gruppi creatisi all’interno del nostro Movimento, tra cui anche il neonato gruppo giovani, con cui non vediamo l’ora di lavorare. I nostri impegni ovviamente non si fermano qui, anzi, si intensificheranno man mano che ci avviciniamo ad ottobre e vogliamo invitarvi a partecipare, anche proponendo idee ed argomenti per nuovi incontri”.

Continua il vicepresidente Michele Dallapiccola: “Vogliamo ringraziare tutti voi che ci siete sempre stati e avete creduto in noi. Quando abbiamo iniziato, dopo aver lasciato il Patt, abbiamo passato un periodo difficile, in cui eravamo politicamente soli. Ma la vostra partecipazione ha cambiato tutto, dimostrando la forza e la potenzialità di questo Movimento e aprendoci molte porte, in primis quella per il tavolo della coalizione”.

“Al tavolo il lavoro da fare era tanto. Inizialmente nessuno sembrava farsi avanti per il ruolo di candidato presidente, ma la nostra proposta di candidare Paola ha messo in moto gli ingranaggi, grazie alla sua competenza e professionalità. Sarebbe stata una candidata più che credibile, ma alla fine ha generosamente accettato di farsi da parte per lasciare spazio a Francesco Valduga, figura che ha messo d’accordo tutte le forze della coalizione. In cambio del ritiro della nostra presidente abbiamo chiesto soltanto una cosa: l’impegno da parte di tutta l’alleanza a diffondere la cultura autonomista, attualmente in pericolo sul nostro territorio. Ora siamo pronti per le elezioni 2023 e non vediamo l’ora di sostenere questa prova, che, ne siamo convinti, regalerà a tutti noi delle grandi soddisfazioni”.

Segue l’intervento del candidato Presidente Francesco Valduga. “In questo momento politico abbiamo bisogno di ripartire dal territorio – dichiara -. Abbiamo bisogno di risvegliare l’interesse in una politica che è sempre meno partecipata. Abbiamo bisogno di persone che si mettano a disposizione della collettività, perché, nonostante i veri eroi siano i cittadini che vanno a lavorare tutti i giorni sul territorio, la politica continua a decidere per tutti e abbiamo bisogno di figure competenti che possano mettere i cittadini nelle migliori condizioni per continuare a costruire e a fare del bene”.

“Per questo motivo – continua -, dobbiamo affidarci a forze e culture politiche che amano questo territorio e che hanno dimostrato di saper governare, come quella autonomista da voi rappresentata all’interno del centrosinistra. Una corrente, quella autonomista, che fatico a immaginare nell’alleanza di centrodestra, caratterizzata da un forte nazionalismo e dall’omologazione, direttamente in contraddizione con quelli che dovrebbero essere i valori di chi si definisce autonomista”. La riunione prosegue con alcuni interventi da parte dei soci e del direttivo, presente al completo nelle figure di Marisa Postal, Cristiano Moiola e Guido Trebo, oltre che Paola Demagri e Michele Dallapiccola. Si conclude con la presentazione di alcuni dei 20 candidati della lista di Casa Autonomia.eu. Nelle prossime settimane completeremo la Lista, arrivando a definire già entro la Primavera tutti i nostri 35 candidati.

