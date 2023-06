ON. URZÌ (FDI) * FOOD: « PRESENTAZIONE “BUBBLES E FISH 2023“, DOMANI SARÒ A ROVERETO (TN) PER CONTO DEL MINISTRO LOLLOBRIGIDA »

16.48 - venerdì 16 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Domani l’Onorevole Alessandro Urzì, capogruppo di FdI in Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati, sarà presente a Rovereto all’inaugurazione di Bubbles & Fish per conto del Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Onorevole Francesco Lollobrigida. Si tratta di un evento promosso da Assoittica Italia e da Rete degli Istituti alberghieri dell’ittico al fine di promuovere la cultura del mangiare bene e sano e del bere consapevole. Urzì parteciperà alla tavola rotonda dalle 10.30 insieme al dr. Sergio Anzelini (Presidente Trentino Sviluppi) alla Prof. Cristina Tonelli (Presidente – Rete degli Istituti Alberghieri dell’Ittico) alla sen. Cinzia Pellegrino (Commissione Permanente Politiche dell’Unione europea e Commissione

Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani – Senato della Repubblica), alla dott.ssa Rossella Mengucci (Referente Nazionale Ministero dell’Istruzione e del Merito per gli Istituti professionali), al Prof. Paolo Aprile (Presidente – Progetto Made in Italy e Vice Presidente AEHT/Associazione Europea Istituti Alberghieri), allo chef Paolo Casagrande (Restaurante Lasarte – Barcellona) e al dr. Giuseppe Palma (Segretario Generale – Assoittica Italia).