ITALIA VIVA TN-AA/SÜDTIROL * CONGRESSO: CONZATTI, « GRAZIE ALLA COMUNITÀ PER AVERMI ELETTA PRESIDENTE REGIONALE, RUOLO CHE PORTERÒ AVANTI CON CONVINZIONE »

19.43 - sabato 16 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Una comunità resiliente quella di Italia Viva Trentino Alto Adige/Südtirol , una comunità che ha partecipato con passione e convinzione al Congresso di partito che si è tenuto questo pomeriggio presso la sede di Italia Viva Trentino, in Vicolo del Vo’ 3 a Trento. Una comunità che ringrazio dal profondo per avermi eletta Presidente regionale di Italia Viva – ilCentro – ReNew Europe, un ruolo che porterò avanti con fondata convinzione” – afferma Donatella Conzatti, già Senatrice, e Segretario della Commissione Bilancio del Senato durante il Governo Draghi e neo rieletta dall’assemblea nazionale nel Comitato politico nazionale di Italia Viva.

“Faccio i miei complimenti e un augurio di buon lavoro a Stefania Gander, eletta Presidente Italia Viva della Provincia di Bolzano, a Fabio Pipinato, eletto Presidente della Provincia di Trento, a Rita Zambanini, eletta Presidente del Comune di Trento e a Leonardo Comper, eletto Presidente del Comune di Rovereto. Ci aspettano sfide importanti, sfide che soltanto una politica riformista e liberale riuscirà ad affrontare con un progetto chiaro lungimirante e serio. Della politica populista e demagogica abbiamo già toccato con mano i disastri nazionali e locali. Il non aver compreso l’importanza della “clausola di sterilizzazione dei minori gettiti derivanti dalla riforma fiscale”, ad esempio, è soltanto l’ultimo sfacelo commesso da #Fugatti e Co. , dove con una firma, sia a San Michele che a Roma, hanno scelto incredibilmente di rinunciare a 23,5 milioni quest’anno e per gli anni a venire. Purtroppo per i trentini i numeri sono argomenti testardi e spesso crudeli. Ed è per questo che abbiamo scelto di portare avanti un modo di fare politica utile, una politica seria e competente.” – continua la neoeletta Presidente Conzatti.

“Il nostro orizzonte è l’Europa e per questo alle elezioni europee del 9 giugno prossimo con Italia Viva – il Centro – ReNew Europe metteremo in campo tutte le proposte necessarie per non rinunciare al futuro europeo, ad un futuro che è anche nostro: Stati uniti d’Europa, Liste politiche transnazionali, Difesa comune, abolizione dell’unanimità. Idee concrete dirompenti e ricostruttive. Alla retorica dell’Europa delle nazioni portata avanti dalle destre rispondiamo con gli Stati Uniti d’Europa, con il sogno che fu dei padri come De Gasperi e che è oggi quello di “figli sognatori” , un sogno che ci ha lasciato in eredità Megalizzi. Crediamo in una sicurezza comune, nell’elezione diretta del presidente della Commissione, crediamo in un’Europa forte, coesa, sicura, democratica. Mentre Salvini e Co.

Si dilettano tra urla e slogan sovranisti ed antieuropei, c’è chi si rimbocca le maniche per costruire un futuro all’altezza delle generazioni che vivono, studiano e lavorano proprio in quell’Europa a cui le destre vogliono togliere linfa vitale. Ed è per questo che lavoriamo, e lavoreremo, ogni giorno. Le elezioni europee del 9 giugno segneranno un nuovo spartiacque tra un’Europa di rinascita e un’Europa di irrilevanza, così come vorrebbe tanto Putin. E come #ilCentro, come Renew Europe ci impegneremo affinché quella rinascita sia concreta e reale. Come Italia Viva continueremo a ribadire, senza mai stancarci, che scegliere, ad ogni tornata elettorale, in quali valori credere è fondamentale per far tenere la rotta al Trentino Alto Adige, perché l’autonomia è storia, è diritto e ottima amministrazione, non uno slogan che segue le mode politiche” – conclude Donatella Conzatti, Presidente regionale di Italia Viva Trentino Alto Adige/Südtirol.