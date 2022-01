AMBROSI (FDI – TRENTINO) * VALLELAGHI: « CURVA DEL PALLONCINO, SI PROCEDA SPEDITAMENTE ALL’AVVIO DEI LAVORI PER LA SICUREZZA DI LAVORATORI E PENDOLARI »

16:40 - 18/01/2022

Curva del palloncino- Ambrosi (FdI): “Si proceda speditamente all’avvio dei lavori per la sicurezza di lavoratori e pendolari”. I tanti pendolari che quotidianamente percorrono la Gardesana occidentale ben conoscono la “curva del palloncino”. Si tratta infatti di una stretta curva a gomito che genera criticità per corriere, mezzi pesanti e, a cascata, per gli automobilisti che percorrono quell’arteria viaria cruciale nel collegare il Garda, la Valle dei Laghi e le Giudicarie con la città di Trento. Con un ordine del giorno in sede di assestamento di bilancio avevo impegnato la Pat a finanziare i lavori per la sistemazione di quel tratto stradale. Problematiche inerenti la progettazione e legate alla necessaria sistemazione del Rio Maestro sottostante hanno purtroppo ritardato l’iter dei lavori; il progetto definitivo sarà dunque sottoposto al Comune di Trento entro la fine di febbraio.

Accolgo positivamente l’impegno dell’Assessore Tonina – in replica alla mia interrogazione presentata durante il Question time della seduta odierna del Consiglio provinciale – nel procedere speditamente all’appalto e dunque alla sistemazione della curva del palloncino, con le dovute attenzioni ai residenti interessati dai lavori, per dare così una risposta concreta alle istanze dei lavoratori e dei pendolari provenienti dalla Valle dei Laghi, dalla Val di Cavedine, da Riva del Garda, dalle Giudicarie che chiedono una Gardesana più sicura.

Cons. Alessia Ambrosi

Con deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento nr 940 del 10 luglio 2020 è stato approvato il finanziamento di 1,5 milioni di euro per l’opera S-951 – Allargamento e sistemazione della “curva del palloncino” sulla SS 45bis “Gardesana Occidentale” tra Vezzano e Vigolo Baselga: un tratto di strada che presenta significative criticità specialmente per corriere, mezzi pesanti e, a cascata per i numerosi pendolari che quotidianamente percorrono la Gardesana Occidentale. L’iter dei lavori ha subito un rallentamento a causa di necessarie indagini idrogeologiche per la sistemazione del rio sottostante alla curva. Il progetto definitivo avrebbe dovuto essere approvato entro fine 2021 per permettere di conseguenza lo svolgimento della gara d’appalto e l’inizio dei lavori a partire dalla primavera 2022. Ciò premesso, si interroga la Giunta per sapere se l’iter dei lavori stia procedendo come da programma e se dunque sia stata definita una data per l’inizio dei lavori di sistemazione della curva del palloncino.

