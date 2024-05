CARABINIERI – TRENTO * «EVADE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI, ARRESTATO ALBANESE 48ENNE»

10.01 - giovedì 30 maggio 2024

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, hanno arrestato un albanese di 48anni che si reso responsabile del reato di evasione. Arrestato dagli stessi militari, la sera del 17 maggio scorso, per avere picchiato e ferito con una stampella, in pieno centro di Trento, il rivale in amore, era poi stato sottoposto dall’Autorità Giudiziaria di Trento agli arresti domiciliari per infrenarne la dimostrata pericolosità e nel corso di un controllo nel pomeriggio di ieri, i carabinieri ne hanno riscontrato l’assenza in casa.

Accertata l’illegittimità di tale assenza, i militari hanno iniziato le sue ricerche per le vie del centro, facendo confluire altre pattuglie in supporto, poiché si temeva che l’uomo, spinto dalla gelosia, potesse proseguire la scia di violenza.

Poco dopo veniva individuato nei pressi della stazione ferroviaria ed immediatamente arrestato. Indossava abiti sporchi di lavoro ed in tasca aveva uno scontrino di ricarica della postepay, segni evidenti di una totale noncuranza delle prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria. Il P.M., informato dell’arresto, ne disponeva la custodia presso la caserma carabinieri di via Barbacovi, in attesa della udienza della convalida prevista per oggi.