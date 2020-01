MASCHIO (ONDA CIVICA TRENTINO) REPLICA A RIGOTTI (AGIRE) * ELEZIONI 2020: « SIAMO A DISPOSIZIONE PER CONFRONTARCI SUI CONTENUTI, TUTTO IL RESTO è FUFFA »

Egregio direttore la prego di prendere in considerazione questa mia breve replica a tal Rigotti, che non conosco, e che si firma per conto di Agire.

Egregio signor Rigotti, solo pochi giorni fa il suo collega Binelli mi ha contattato manifestando la sua stima per il coraggio e la coerenza tenuta con, peraltro, l’interesse espresso chiaramente per la realtà che stiamo creando.

Pertanto sembra veramente un autogol il suo attacco che fa pensare a visioni totalmente diverse in seno al suo partito.

Sorvolo sui giudici personali in merito alle mie emozioni legate alla scelta fatta ma trovo curioso che mi si definisca ortodosso quando non lo sono mai stato e proprio per questo messo spesso ai margini del movimento.

Davvero fatico a replicare ad un attacco cosi immotivato e misero di contenuti. Mi viene solo da pensare che stiamo spaventando parecchio se la prima reazione è un tentativo di screditare chi fino ad oggi ha lavorato e cercato di dare il massimo.

Caro signor Rigotti siamo a disposizione per confrontarci sui contenuti tutto il resto è fuffa.

*

Andrea Maschio

Capogruppo Onda Civica Trentino Trento