ACLI TRENTINE * NUOVO SITO INTERNET: « è ONLINE ALL’INDIRIZZO WWW.ACLITRENTINE.IT, NUOVA VESTE GRAFICA ED ARCHITETTURA SEMPLIFICATA »

Il sito internet delle ACLI trentine si è rinnovato ed è ora online all’indirizzo www.aclitrentine.it!

Una nuova veste grafica e un’architettura semplificata accoglie l’utente interessato ai servizi e alle proposte acliste in un momento storico contrassegnato dall’esigenza di rafforzare le reti della solidarietà e le filiere dello sviluppo locale.

Si tratta della risposta “comunicativa” del movimento aclista trentino di fronte all’emergenza di questi mesi che ha portato alla riscoperta e al rafforzamento dei valori della comunità e dei servizi sociali alla persona e alle famiglie.

Da qui l’esigenza di una più stretta sinergia fra servizi ed associazioni aderenti alle Acli anche dal punto di vista della comunicazione e dell’informazione al cittadino che sono ora compattamente e immediatamente a disposizione dell’utente presso un unico indirizzo.

Le ACLI trentine sono un’organizzazione sociale che opera attraverso una fitta rete di associazioni e di enti dislocati su tutto il territorio provinciale. Con il nuovo sito internet le Acli intendono, per prima cosa, raccontare e rappresentare in modo esaustivo tutto il loro mondo, fatto di iniziative e di servizi rivolti a occupati e disoccupati, giovani e anziani, persone svantaggiate o a rischio di emarginazione, famiglie e imprese.

Grazie a un sistema di ricerca avanzato e intuitivo l’utente può trovare agevolmente ciò che gli interessa, sia che si tratti di progetti promossi dal movimento ACLI e dalle associazioni collegate come Acli Terra, il Centro Turistico Acli, la Federazione Anziani e Pensionati, IPSIA o U.S Acli, sia che si tratti dei servizi offerti da CAF, CAA, Patronato o Enaip.

Sul sito non mancano le informazioni di utilità: i recapiti di tutte le sedi (della segreteria provinciale, dei circoli, degli uffici di CAF, CAA e Patronato, dell’agenzia AcliViaggi, dei centri Enaip), le indicazioni per diventare Socio delle ACLI trentine, le modalità per prenotare un appuntamento per usufruire dei servizi, una sezione “News e comunicazioni” e un calendario dove vengono segnalate iniziative e scadenze.

Il nuovo sito è stato progettato per consentire un accesso ottimale ai contenuti anche a quelle persone che hanno bisogno di utilizzare strumenti di screen reader e screen magnifier, ovvero dei sistemi di supporto vocale e di ingrandimento che riconoscono i testi e le parti grafiche in Internet.