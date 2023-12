STRADA VINO E SAPORI – TRENTINO * #TRENTINOWINEFEST: « ALAMBICCHI ACCESI, 1.500 PRESENZE PER LO SPETTACOLO DI SANTA MASSENZA »

14.40 - lunedì 11 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La #trentinowinefest che celebra la grappa tradizionale trentina si conferma evento di grande richiamo. Tutto esaurito per gli spettacoli in calendario e una continua richiesta di nuove prenotazioni durante tutta la quattro giorni.

Calato il palco sulla sedicesima edizione de La notte degli alambicchi accesi, manifestazione organizzata dall’Associazione culturale “Santa Massenza piccola Nizza de Trent” con il supporto di Trentino Marketing, il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino – nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest – e la collaborazione di Garda Dolomiti e Istituto Tutela Grappa del Trentino.

“Complice anche un meteo particolarmente favorevole, è stata un’altra edizione da tutto esaurito in cui abbiamo battuto ogni record storico di presenze – ha commentato Paola Aldrighetti, Presidente dell’Associazione Piccola Nizza de Trent – con circa 1.500 partecipanti totali, a riprova di quanto questo format sia davvero apprezzato. Incredibile come ci siano tanti ospiti, anche da fuori, che tornino più volte a trovarci, a cui si aggiungono tante persone che vengono qui per la prima volta e rimangono entusiaste”.

Di fatto, ogni anno si scatena un grande passaparola intorno all’evento. Lo prova il continuo squillare del telefono durante la quattro giorni per richiedere nuove prenotazioni.

“Molte persone – aggiunge Aldrighetti – si prenotano con largo anticipo, mentre alcune aspettano gli ultimi giorni e, purtroppo, spesso ci troviamo a non poterli accogliere, visto che ogni distilleria non può ospitare più di 50 persone alla volta. Se avessimo avuto più spettacoli in programma, non avremmo sicuramente faticato a riempirli”.

Tantissimi i giovani e le presenze da fuori, soprattutto Lombardia, Veneto e Toscana, ma anche ospiti di lingua inglese e tedesca. Davvero curiosa la scelta di una coppia di neosposi che al termine della cena di matrimonio ha deciso di venire a festeggiare proprio a Santa Massenza insieme a un gruppo di 35 invitati: che la grappa sia di buon auspicio!