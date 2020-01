ENAC – ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE * COMPAGNIA AEREA ERNEST – SOSPENSIONE LICENZA: « A PARTIRE DAL 13 GENNAIO NON POTRÀ OPERARE NESSUN VOLO »

ENAC sospende la licenza della compagnia aerea Ernest: dalle ore 00:01 del 13 gennaio 2020 Ernest non potrà operare nessun volo. Come già comunicato in data 29 dicembre 2019, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha disposto la sospensione della licenza di esercizio di trasporto aereo passeggeri e merci al vettore Ernest S.p.A. a partire dal 13 gennaio 2020.

Pertanto, dalle ore 00:01 di lunedì 13 gennaio 2020, il vettore cesserà ogni operazione.

L’ENAC invita i passeggeri in possesso di biglietti emessi dalla Ernest con data dal 13 gennaio 2020 in poi, a non recarsi in aeroporto e a contattare la compagnia aerea per ogni informazione.

Il provvedimento di sospensione della licenza è stato adottato dall’ENAC in base a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1008 del 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità Europea.