RETE 4 * “ STASERA ITALIA – SPECIALE ELEZIONI REGIONALI ”: « QUESTA SERA OSPITI DELLA SERATA RED RONNIE, L’ECONOMISTA GIULIANO CAZZOLA E KLAUS DAVI »

Questa sera, domenica 26 gennaio, dalle ore 22.30 circa su Retequattro, Veronica Gentili conduce “Stasera Italia – Speciale Elezioni Regionali” per seguire live lo spoglio post-elettorale.

Durante la notte si susseguiranno diversi ospiti in studio e in collegamento. Con Maurizio Belpietro, Fausto Bertinotti, Francesca Fagnani, Maria Giovanna Maglie, Augusto Minzolini, Nicola Porro, Alessandro Sallusti e Vittorio Sgarbi si commenteranno l’affluenza ai seggi, le dichiarazioni a caldo raccolte nei diversi comitati in Emilia- Romagna e in Calabria e i risvolti che il voto potrebbe avere sul governo giallorosso.

Alle 23.00, con la consulenza di Michela Morizzo di Tecné Ricerche, si avrà il primo exit-poll e, a seguire, ogni 15 minuti, si avranno proiezioni su dati reali durante lo spoglio.

Tra gli altri ospiti della serata: Red Ronnie, l’economista Giuliano Cazzola, il massmediologo Klaus Davi e i giornalisti Antonio Caprarica, Daniele Capezzone, Claudia Fusani e Gaetano Pedullà.