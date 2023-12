CARABINIERI – CAVALESE (TN) * CANAZEI – CONTROLLI LOCALI NOTTURNI: « DROGA PER I TURISTI, DUE DENUNCE PER SPACCIO »

13.04 - giovedì 21 dicembre 2023

Con l’avvio della stagione invernale, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Cavalese hanno intensificato il monitoraggio dei locali notturni della movida Fassana. Proprio in questo contesto, la mattina del 16 dicembre e quella del 20 dicembre sono scattate due distinte perquisizioni locali, nel corso delle quali gli inquirenti hanno rinvenuto complessivamente circa 100 grammi di hashish, 10 grammi di cocaina, dosi sfuse di altra sostanza narcotica, un bilancino elettronico e delle buste in plastica con dei ritagli “tondi” dalle quali erano stati ricavate dei “pezzi” in nylon necessari per il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato.

I giovani bersaglio delle attività, lavoratori stagionali provenienti da fuori regione, sono stati deferiti dai Carabinieri del N.O.R. di Cavalese alla Procura Distrettuale di Trento per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’attività di contrasto da parte dell’Arma di Cavalese al fenomeno dello spaccio, proseguirà in questa direzione, anche a fronte delle segnalazioni di preoccupazione espresse da diversi genitori ai vari Comandi Stazione presenti sul territorio Fiemmese e Fassano.