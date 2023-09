CASA AUTONOMIA * ELEZIONI TRENTINO: « ELENCO E PROFILO DEI NOSTRI CANDIDÀTI, ETÀ MEDIA 48 ANNI – 16 DIPLOMI DI LAUREA – 11 INCARICHI PUBBLICI »

18.06 - lunedì 18 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Casa Autonomia si presenta al pubblico – Con le elezioni alle porte il Movimento Casa Autonomia presenta la propria lista agli elettori. Una lista di autonomisti, che si pongono l’obiettivo di rappresentare con coerenza e competenza l’ala sociale. Primi a completare, i gialli hanno voluto presentare 34 persone, 17 uomini e 17 donne. Si tratta di disponibilità sentite e spontanee rappresentanti tutte le aree del Trentino, sia dal punto di vista territoriale che professionale.

I 34 candidati infatti, tutti autonomisti, arrivano da vari background. Insegnanti, imprenditori e sanitari sono solo alcune delle professioni rappresentate, ma c’è molto di più, compresa una forte componente del mondo del volontariato. Importante anche la compagine giovanile, interpretata da alcuni studenti e lavoratori che hanno deciso di muovere i primi passi nel mondo della politica proprio con Casa Autonomia. Non si sottovaluta però il valore dell’esperienza, che il Movimento porta al tavolo tramite candidati che hanno incarichi amministrativi alle proprie spalle.

“Questa lista è il risultato di mesi di preparazione, approfondimento e condivisione delle più importanti questioni per il Trentino – raccontano i consiglieri Demagri e Dallapiccola, fondatori di Casa Autonomia.eu -. Tra incontri, serate e predisposizione del programma abbiamo avuto occasione di conoscerci bene e preparare il cammino in vista delle elezioni, sin dallo scorso anno. Siamo molto felici della squadra che abbiamo costruito: i candidati sono motivati, convinti, coesi e collaborativi. Sentiamo di appartenere ad una squadra e siamo pronti ad affrontare le urne, sostenendo il candidato presidente Valduga”.

Le foto dei candidati sono disponibili al seguente link:

LA LISTA IN PILLOLE

Età media 48 anni; 16 diplomi di Laurea; 11 incarichi pubblici (Asuc, CPO, Comuni e Provincia)

Artigiani, liberi professionisti, dipendenti privati ma anche pubblici. Qui con particolare attenzione alla sanità e alla scuola. Molti sono impegnati nel volontariato ricreativo pompieristico ma anche e soprattutto di ambito sociale con la fragilità della persona e della società al centro.

Per la rappresentanza territoriale coprono l’intero Trentino con particolare attenzione alle aree periferiche e quelle dove vivono le minoranze linguistiche Mochene e Cimbre

COMUNITÀ PRIMIERO

Stella Loss 1962 – Autonomista storica dalla Valle del Vanoi. Responsabile di una Cooperativa Servizi di Valle

COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

Sunil Pellanda 1987 – di Borgo Valsugana. Coadiutore amministrativo scolastico. Appassionato di politica e Sport dove opera attivamente e come volontario

Jessica Caumo 1989 – di Torcegno, impegnata nell’ASD Centro cinofilo Valsugana agility dog attuale Responsabile risorse umane presso la Dr. Schär di Borgo

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Dallapiccola Michele 1968 – di Civezzano. Laurea in medicina veterinaria attuale Consigliere provinciale

Sonia Minelli 1995 – di Mazzanigo di Civezzano. Psicologa.

Federico Joniez 1990 – di Canzolino di Pergine. Lavora presso l’unione italiana ciechi e ipovedenti di Trento. Porta l’informatica nelle scuole e al domicilio dei non vedenti.

Stefano Moltrer 1983 – di Palù del Fersina. Lavora presso la Cavit, già Sindaco nella sua comunità. Orgogliosamente mocheno bilingue

Luciana Conci 1969 – di Nogarè di Pergine V. Lavora come OSS presso la Casa di riposo di Pergine

COMUNITÀ VAL DI NON E PAGANELLA

Paola Demagri. 1965 – di Cles. Laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche attuale Consigliere provinciale

Carla Podetti 1967 – di Cavareno Laurea in psicologia Coordinatore pedagogico e insegnante nelle scuole dell’infanzia provinciali

Marisa Dolzani 1966 – di Cles Impiegata presso la Regione Trentino Alto Adige. Attuale consigliere comunale a Cles.

Alan Torresani. 1983 – Di Rumo. Laurea specialistica in economia e gestione dell’ambiente e del turismo. Lavora come responsabile amministrativo organizzativo e finanziario presso la Provincia autonoma di Trento.

Doriano Valer 1972 – di Campodenno. Responsabile logistica e acquisti presso la Beton Asfalti. Già candidato alle politiche ‘22 alla Camera dei Deputati sul seggio plurinominale regionale

COMUNITÀ VALLE DI SOLE

Gianluca Zambelli 1971 – di Claiano di Pellizzano. Artigiano, attivo nel volontariato anche pompieristico. Presidente dell’ASUC di Termenago

COMUNITÀ GIUDICARIE

Elda Lolli 1987 – di Praso. Laurea magistrale In Management e consulenza aziendale. Attualmente lavora come funzionario amministrativo presso la Casa di riposo di Pinzolo. Consigliere comunale presso il comune di Valdaone

Alessandro Borgonovo 2002 – Di Tione studente di scienze politiche e delle relazioni internazionali alla Cattolica di Brescia. Attivo nel volontariato locale

Calza Maria Pia 1959 – laurea In Scienze Agrarie Già insegnante in matematica e scienze al Maffei di Riva del Garda attualmente consigliere comunale di minoranza a Fiavè

COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO

Guido Trebo. 1978 – Laurea magistrale in strumenti antichi presso il conservatorio di Vicenza Docente presso la scuola musicale delle giudicarie a Tione Attuale assessore comunale ad Arco

Alice Vettore Carraro 1982 – di Riva del Garda Mamma di nove figli Attiva nel mondo del volontariato a servizio della propria comunità e della società trentina. Attualmente frequenta giurisprudenza.

Nicoletta Postal 1966 – di Riva del Garda. Laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche.Coordinatore infermieristico presso l’ospedale di Arco

Elena Chincarini 1981 – di Arco. Laurea in mediazione linguistica per le imprese e il turismo. Libera professionista consulente di marketing e comunicazione

COMUNITÀ VALLAGARINA

Cristiano Moiola 1986 – di Mori. Laurea Magistrale in Arte. Insegnante presso il Sacro Cuore di Trento consigliere comunale a Mori. Autonomista storico.

COMUNITÀ FIEMME E FASSA

Gianni Delladio 1955 – di Tesero. Geometra libero professionista già Sindaco e presidente di Comunità di valle.

MAGNIFICA COMUNITÀ ALTIPIANI CIMBRI

Maddalena Caneppele. 1995 – Perito agrario, mamma, Dipendente presso una cooperativa locale

COMUNITÀ ROTALIANA-KŐNIGSBERG & CEMBRA

Massimo Zeni 1964 – di Sorni di Lavis. Laurea magistrale in scienze dell’educazione. Attualmente lavora presso l’anffas Trentino Onlus Referente dei territori

COMUNITÀ VALLE DEI LAGHI

Lorenzo Tomazzoli 1962 – di Vezzano. Enologo Presso un’importante cantina di Valle. E’ ambizioso volontario per la Comunità di tossicodipendenza.

Alessio Anselmo 2000 – di Calavino. LAUREA magistrale in economia e legislazione di impresa. Tributarista e fiscalista per passione. Impegnato in numerose associazioni di volontariato locale

TRENTO

Walter Pruner 1961 di Trento – Autonomista.

Valentina Musumeci – 1971 Di Trento. Attivissima nel mondo della Cultura e del volontariato promotrice di numerose iniziative per la tutela della donna e la valorizzazione della cultura in numerosi ambiti

Elisabetta Gardumi 1959 Trento – Già impiegata presso il Consiglio provinciale.

Dobce Josimov – 1997 di Trento Trentino-macedone imprenditore, impegnato presso l’azienda di famiglia dove si occupa della lavorazione di alimenti.

Chiara Arnoldi 1956 – Laurea in lingue e letterature straniere moderne. Già insegnante, Ha proseguito l’attività impegnandosi Concretamente per l’integrazione degli stranieri in collaborazione col Centro Astaldi l’associazione Franca Martini e l’associazione Padre Angelo e APPM

Paola Taufer 1966 – di Trento. Laurea in psicologia e psicoterapia. Psicologa libero professionista. Attuale presidente della commissione pari opportunità della Provincia autonoma di Trento

Massimo Vassallo 1960 – di Trento. Laurea in Giurisprudenza. Funzionario giudiziario attualmente impegnato come funzionario giudiziario presso il Tribunale dei Minorenni di Trento.

­