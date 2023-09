PD TRENTINO * ELEZIONI PROVINCIALI: « CENA A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE, 22/9 BAR “TERZO TEMPO” A VILLAZZANO (ORE 19.00) »

17.58 - lunedì 18 settembre 2023

Una cena per sostenere il PD Trentino in vista delle elezioni provinciali. L’appuntamento è per venerdì 22 settembre, dalle 19.00, presso la sala accanto al bar “Terzo Tempo” a Villazzano.

Il coordinamento cittadino del Partito Democratico di Trento ha organizzato una cena a sostegno della campagna elettorale per le elezioni provinciali. L’appuntamento è per questo venerdì, 22 settembre, dalle ore 19.00, presso la sala del bar Terzo Tempo di Villazzano (TN). Ai partecipanti verrà richiesto un contributo di 20 euro – 15 per gli studenti – a sostegno della campagna elettorale.

«Questa cena sarà un momento importante per la grande comunità democratica del Trentino, che da sempre vive e cresce grazie alla partecipazione delle sue sostenitrici e dei suoi sostenitori. Il messaggio che vogliamo dare è chiaro: queste elezioni sono l’occasione per riportare il Trentino a essere terra di eccellenza, opportunità e sviluppo e abbiamo bisogno del sostegno e della partecipazione di chiunque voglia prendere parte a questo cambiamento» dichiara Alex Benetti, Segretario cittadino del Partito Democratico di Trento.

Alla cena sarà presente Francesco Valduga, candidato Presidente della coalizione Alleanza Democratica Autonomista. Parteciperanno anche l’Onorevole Sara Ferrari, deputata del Partito Democratico, e il Sindaco di Trento Franco Ianeselli, che apporteranno il loro contributo in questo importante incontro con degli interventi.

I posti a disposizione sono 100. Per prenotare e segnalare eventuali intolleranze o menù particolari, è necessario contattare la sede del PD al numero 0461 986714 oppure inviare una mail a info@partitodemocraticotrentino.it.

Partito Democratico del Trentino