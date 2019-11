PAT * CAREER DAY NEL TURISMO: « ISCRIZIONI ANCORA APERTE PER GLI OPERATORI TURISTICI E PER I LAVORATORI »

Career day nel turismo: iscrizioni ancora aperte per gli operatori turistici e per i lavoratori.

Sono organizzati da Agenzia del Lavoro quattro Career day per lavorare nel settore turistico nei territori di Ossana, Tesero, Tione e Primiero. Le persone interessate a lavorare nel settore e gli operatori turistici possono ancora iscriversi ad uno degli eventi.

Gli operatori turistici in cerca di personale per la stagione invernale possono chiedere all’Agenzia del lavoro di poter partecipare alla giornata di reclutamento e incontrare i lavoratori disponibili a lavorare nel turismo.

I Career day sono finalizzati alla raccolta di candidature di persone interessate a lavorare nel settore mediante la predisposizione di apposite liste di lavoratori per aree e profili professionali.

Le professioni richieste sono suddivise in aree: dalla cucina (cuochi/chef di cucina, pizzaiolo, ecc.), al ricevimento (receptionist, il portiere, ecc), dalla sala bar, al wellness.

L’iscrizione alla lista offre alla persona l’opportunità di essere chiamata dai Centri per l’impiego o dalle associazioni di categoria (per conto di aziende che hanno fatto loro richiesta di personale) per effettuare dei colloqui di lavoro, di accedere a corsi di formazione specialistici e a giornate di reclutamento.

Ad oggi, sono circa 1.000 le persone che si sono candidate nelle varie aree professionali del turismo, una grande opportunità di incontro tra offerta e domanda di lavoro nella Provincia di Trento!

I Career day attualmente aperti all’iscrizione sono:

Ossana – 22 novembre 2019 – dalle 14 alle 18

Tesero – 22 novembre 2019 – dalle 14 alle 18

Tione – 29 novembre 2019 – dalle 14 alle 18

Primiero – 30 novembre 2019 – dalle 10 alle 13

Gli operatori turistici e i soggetti interessati a presentare la propria candidatura possono trovare tutte le informazioni sul sito di Agenzia del Lavoro: www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/Il-settore-del-turismo-assume-partecipa-al-Career-day