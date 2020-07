https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/07/Schermata-2020-07-05-alle-18.44.59.jpg 758 1543 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2020-07-05 18:46:31 2020-07-05 18:47:21 polizia di stato * rave party: « interrotto raduno non autorizzato in area boschiva di San Martino Alfieri lungo il fiume Tanaro, in località Tanarella» (video)