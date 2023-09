PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CONSIGLIO MINISTRI: “ GRANDI CARNIVORI, AFFRONTATO IL TEMA ALLA PRESENZA DEI PRESIDENTI DI TRENTO E BOLZANO “

17.24 - lunedì 18 settembre 2023

Affrontato il tema alla presenza dei presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano

Grandi carnivori all’attenzione del Consiglio dei ministri.

Il Governo intende valutare una norma primaria che possa consentire alla Province autonome di Trento e Bolzano di intervenire tempestivamente nei confronti dei grandi carnivori nei casi in cui non sia garantita la pubblica sicurezza.

È stata questa la risposta che i Presidenti della Provincia Autonoma di Trento e Bolzano hanno avuto dal Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, dove ha tenuto banco anche il tema della sicurezza pubblica legato alla presenza dei grandi carnivori in Trentino- Alto Adige/Südtirol.

Il presidente della Provincia ha fatto presente al Governo le difficoltà per i territori nel garantire la sicurezza pubblica, anche alla luce delle ultime decisioni dei tribunali amministrativi regionali sugli episodi che vedono protagonisti gli orsi, e ha espresso soddisfazione per una risposta del Governo che, se concretizzata, offrirebbe ai territori la possibilità di far valere la propria autonomia nella gestione della sicurezza pubblica nei confronti di orsi e lupi, come del resto il Trentino ha sempre chiesto.

Nella stessa seduta del Consiglio dei Ministri è stata approvata una norma di attuazione che in tema di urbanistica e realizzazioni edilizie consente al Trentino e alla Provincia autonoma di Bolzano di introdurre deroghe alla disciplina statale delle distanze, entro limiti definiti dalla medesima norma, in ragione delle peculiarità dei territori.