PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * GRANDI CARNIVORI: « COMUNE CASTELBELLO, SOSPESA DAL TAR L’AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEI DUE LUPI »

15.33 - lunedì 18 settembre 2023

Sospesa l’autorizzazione al prelievo di due lupi. Il Tribunale amministrativo regionale (TAR), su richiesta delle organizzazioni protezionistiche, ha temporaneamente sospeso l’autorizzazione relativa al prelievo di due lupi nel Comune di Castelbello.

La seconda autorizzazione per il prelievo di due lupi in un raggio di dieci chilometri quadrati dalle predazioni effettuate nel Comune di Castelbello è stata emanata dal presidente della Provincia il 15 settembre scorso (comunicato dell’Ufficio stampa).

Oggi, lunedì 18 settembre, il Tribunale amministrativo regionale ha notificato la sospensione cautelare del provvedimento, a seguito di un ricorso presentato da Lndc Animal Protection, Lav – Lega anti vivisezione e Associazione italiana per il World Wide Fund For Nature Ets. Pertanto, l’impiego del Corpo forestale provinciale per il prelievo dei lupi è temporaneamente sospeso, fino alla decisione nel merito.

Il presidente della Provincia e l’assessore competente prendono atto con rammarico di questa decisione del Tribunale amministrativo. La popolazione di lupi in rapida crescita in Alto Adige rappresenta un grave pericolo per gli animali da allevamento e quindi per la tradizionale agricoltura alpina e di montagna, motivo per cui viene ritenuta necessaria la rimozione dei lupi. L’Avvocatura della Provincia difenderà in giudizio la legittimità dell’autorizzazione al prelievo dei lupi.

Indipendentemente da ciò, i presidenti delle Province di Bolzano e Trento, nell’ambito della loro partecipazione al Consiglio dei Ministri di oggi a Palazzo Chigi (come riporta l’Ufficio stampa della Provincia), hanno nuovamente fatto appello alla presidente del Consiglio affinché si contrasti efficacemente la crescente pressione dei grandi predatori anche attraverso misure statali e vengano sostenuti gli sforzi portati avanti in tal senso dalle Province. La presidente del Consiglio ha dichiarato la propria disponibilità a prendere in esame apposite norme da adottare a livello nazionale.