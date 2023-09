PAT * “CONCERTO EUREGIO KONZERT”: « FORMAZIONE, ALL’AUDITORIUM DI TRENTO I GIOVANI MUSICISTI DEI TRE TERRITORI »

15.23 - lunedì 18 settembre 2023

“Concerto Euregio Konzert”, ieri all’Auditorium di Trento i giovani musicisti dei tre territori.Il momento conclusivo del progetto sulla formazione musicale di base avviato dalla presidenza trentina dell’Euroregione. Si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri all’auditorium S. Chiara di Trento il concerto delle scuole musicali dell’Euregio, un evento molto apprezzato dal pubblico, che ha visto la partecipazione di giovani musicisti dei tre territori. In apertura esecuzioni della Banda Giovanile SM “A. Vivaldi” di Bolzano, nata in seguito all’esperienza del Music Camp 2022 e composta da ragazzi fra 12 e 17 anni e musiche del quartetto di giovani sassofonisti JuNoMoDa4, della Musikschule Überetsch Mittleres Etschtal, costituito nel 2021 nella Scuola Musicale Unterland, che partecipa con successo a numerosi concorsi, concerti e registrazioni video.

A seguire, l’esibizione del Gesangsstudio Do-RE-MI della Landesmusikschule Telfs, dove imparano a suonare, cantare e mettere in scena opere, brani e spettacoli giovanissimi fra 5 e 15 anni e quindi l’originale gruppo di cinque fisarmoniche dell’Accordions Ensemble della Scuola Musicale di Primiero. Ha chiuso il concerto l’Orchestra giovanile d’Archi dell’Euregio, formata da 30 allieve ed allievi delle Scuole Musicali del Trentino, dell’Alto Adige e del Tirolo, in età compresa fra gli 11 e i 15 anni. L’evento, a cui ha partecipato la segretaria generale di Euregio Elisa Bertò, ha rappresentato una tappa storica del progetto sulla formazione musicale di base nei territori dell’Euroregione.

Nello spirito della cooperazione transfrontaliera, infatti, l’Euregio promuove diverse iniziative di scambio per sostenere l’educazione musicale di base dei giovani, una formazione che riguarda principalmente la fascia d’età tra i 6 e i 18 anni ed è considerata un punto cruciale per lo sviluppo della consapevolezza musicale in ogni comunità. Per questo lo scorso giugno, a Trento, sono stati presentati i vari sistema di formazione musicale in un convegno a cui hanno partecipato i principali esperti delle scuole di musica dei tre territori dell’Euregio – direttori musicali, presidi e docenti, nonché direttori di conservatori. È emerso che le province autonome di Trento e di Bolzano e il Land Tirolo sostengono la formazione musicale di base in modi diversi.

La Provincia di Trento, ad esempio, supporta in modo considerevole le attività didattiche di 13 scuole di musica private accreditate secondo determinati criteri: sono più di 5.000 gli allievi e le allieve che partecipano ai corsi di queste scuole. In Alto Adige, invece, l’educazione musicale è sostenuta direttamente dalla Provincia, mentre la situazione in Tirolo è ancora più variegata. L’obiettivo del convegno è stato quello di confrontare i diversi sistemi di formazione musicale di base nei territori dell’Euregio, nonché i diversi metodi di insegnamento. Anche in quella occasione giovani musicisti provenienti dai tre territori dell’Euregio avevano dato prova della loro bravura con una esecuzione strumentale collettiva all’aperto, in Piazza Dante.