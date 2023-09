PAT * METEO: « IN ARRIVO PRECIPITAZIONI E TEMPO INSTABILE, MA TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA »

14.36 - lunedì 18 settembre 2023

Meteo, in arrivo precipitazioni e tempo instabile ma temperature sopra la media. Previsioni meteorologiche: flussi sud occidentali via via più intensi ed instabili interesseranno le Alpi nelle prossime ore. Sono attese dal pomeriggio – serata di oggi e nei prossimi giorni precipitazioni e condizioni instabili. Le temperature rimarranno sopra la media del periodo. Lo comunica Meteotrentino.

Dal pomeriggio di oggi, lunedì 18 settembre, e soprattutto in serata e nella prima parte della prossima notte, quando è atteso il passaggio di un fronte freddo, è probabile lo sviluppo di rovesci anche temporaleschi che, su aree ristrette, potranno risultare intensi con precipitazioni abbondanti in poco tempo e forti raffiche di vento.

Domani, martedì 19 settembre è prevista una spiccata variabilità, con locali rovesci o temporali più probabili nottetempo ed al primo mattino e poi, al pomeriggio – sera, soprattutto in montagna.

Mercoledì e giovedì mattina è atteso un temporaneo miglioramento mentre dal pomeriggio sera di giovedì, e soprattutto venerdì, il passaggio di una nuova perturbazione determinerà un marcato peggioramento del tempo con precipitazioni associate che potrebbero risultare abbondanti.