UDC (TN-AA) * PANDEMIA: DAL RÌ, « ERAVAMO IN PIAZZA A DENUNCIARE L’ESONDARE DELL’ESECUTIVO, OGNI SABATO DA GIUGNO 2021 A MARZO 2022 »

08.36 - giovedì 10 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Eravamo in piazza a denunciare l’esondare dell’esecutivo. Tutti noi. Da giugno 2021 a marzo 2022. Ogni sabato.

A manifestare contro le forzature cui veniva piegata una Costituzione a colpi di emergenze di Protezione Civile indotte da scelte insostenibili e prorogate taroccando i dati.

Con noi erano in migliaia. Sappiamo bene chi non c’era. Almeno c’è chi oggi, con quell’anno e mezzo di ritardo accademico che non si nega a nessuno permette a ciascuno di capire il “chi vince e chi perde”, si accorge che un legislativo debole è un “vulnus” per il processo democratico.

Meglio tardi che mai .. e soprattutto, nello specifico, meglio dirlo prima del voto per le elezioni Regionali del Trentino Alto Adige.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige/Südtirol

