ALLEANZA DEMOCRATICA PER L’AUTONOMIA * ELEZIONI: SEN. CONZATTI « PRESENTATE AL MART (TN) LE CANDIDATURE AL SENATO, “PER IL TERRITORIO RESPONSABILITÀ E AVANGUARDIA“ »

Elezioni: Conzatti, autonomia è responsabilità e avanguardia. Presentate al Mart le candidature al Senato di “Alleanza democratica per l’autonomia”.

“Transizione ecologica, transizione digitale, innovazione, prevenzione e contrasto delle disuguaglianze – di genere, generazionali, territoriali – crisi energetica e crisi climatica: sono queste alcune delle nostre priorità del programma. Come Alleanza democratica per l’Autonomia (polo riformista, polo progressista e polo civico) abbiamo costruito una squadra che è quotidianamente impegnata per fornire una prospettiva politica in favore del Trentino.

Ci accomuna l’idea di futuro: eravamo infatti già al lavoro per scrivere la Carta dei valori in vista delle elezioni provinciali del 2023. La vera normalità per l’autonomia è riempire di contenuto politico quello che la legge elettorale permette al Trentino, cioè eleggere i propri senatori solo su base territoriale, sganciati da qualsiasi altra logica partitica nazionale che non sia quella dell’autonomia del territorio.

Il Trentino non può più correre il rischio dell’attuale impostazione autarchica che i sovranisti impongono. L’autonomia è altro: responsabilità, apertura, collegamento e avanguardia. Scegliendo l’Alleanza democratica per l’autonomia si investe sia sui valori storici che nel futuro del Trentino”.

Lo ha detto la senatrice Donatella Conzatti, candidata nel collegio senatoriale di Rovereto, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei candidati al Senato di Alleanza democratica per l’Autonomia che si è svolta presso il Mart, a Rovereto.

All’iniziativa erano altresì presenti i candidati al Senato Pietro Patton per il Collegio di Trento, Michele Sartori per il Collegio di Pergine Valsugana, rappresentanti politici e istituzionali.

