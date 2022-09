RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ ” * ELEZIONI POLITICHE: « TRA GLI OSPITI MATTEO SALVINI, LUIGI DI MAIO E GIANLUIGI PARAGONE »

10.59 - domenica 04 settembre 2022

Gli speciali di “Mezz’ora in più” con Lucia Annunziata. Tra gli ospiti Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Gianluigi Paragone.

Prosegue la marcia di avvicinamento alle elezioni politiche con gli speciali di “Mezz’ora in più”. Nella puntata in onda oggi, domenica 4 settembre, a partire dalle 14,30 su Rai 3, Lucia Annunziata intervisterà i candidati delle liste della Lega, Matteo Salvini; di Impegno Civico, Luigi Di Maio; e di ItalExit per l’Italia, Gianluigi Paragone, insieme alla vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, alla vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea, alla direttrice del “Quotidiano Nazionale” Agnese Pini e al direttore di “Verità&Affari” Franco Bechis. Nel corso della puntata spazio anche a Clemente Mastella (Noi di Centro), Mauro Alboresi (Partito Comunista Italiano) e Davide Barillari (Vita).