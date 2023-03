FARCI (FDI – DIPARTIMENTO TUTELA VITTIME DI VIOLENZE) * 19 MARZO: « LA FESTA DEL PAPÀ È SACRA E FONDAMENTALE PER I NOSTRI FIGLI, NOI LA SOSTENIAMO ATTRAVERSO I SOCIAL »

18.55 - sabato 18 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

19 marzo 2023 – Festa del Papà di Fdi flash mob social del dipartimento tutela vittime di violenze Fdi ” Padre, per sempre e comunque il tuo Papà!” Anche quest’anno il dipartimento Nazionale tutela vittime di violenze di FdI (coordinatrice nazionale Cinzia Pellegrino) ha portato avanti la battaglia a tutela dei padri separati con un flash mob social.

Domenica 19 marzo verrà pubblicato una videointervista ad un papà separato, Umberto Bort di Trento, dove lui brevemente ha raccontato la sua esperienza e le sue proposte a sostegno dei papà separati. Il video organizzato e moderato dalla referente Silvia Farci (Regione Tn-Aa del dipartimento tutela vittime di violenze FdI) che ha presentato l’iniziativa in collaborazione con la responsabile Regionale del Dipartimento pari opportunità Famiglia e valori non negoziabili Paola Depretto, che ha supportato l’iniziativa sulla base della sua esperienza da avvocato.

Serena Cainelli (consigliera della circoscrizione Bondone di FdI) orfana di padre dall’età di 6 anni in rappresentanza di tutti i figli che non potranno festeggiare questa ricorrenza ha commemorato con estrema commozione la figura del padre. Giuseppe Urbani capo gruppo al consiglio comunale di Trento di FDI in rappresentanza di tutti i Giuseppe, onomastico di questo giorno, ha ricordato l’azione infame di una preside di una scuola di Viareggio che ha vietato i festeggiamenti di questa ricorrenza attesa dai bambini e dai genitori della scuola.

Daniele Demattè consigliere del comune di Trento di FDI, ha ricordato il disegno di legge approvato in consiglio provinciale a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà.

L’on. Alessandro Urzì parlamentare e commissario della Regione Trentino Alto Adige ha concluso l’evento sottolineando l’importanza e il valore del padre nella famiglia per questa festa a livello nazionale. “La tradizione della festa del papà è sacra e fondamentale per i nostri figli celebrarla e noi di FdI la sosteniamo anche quest’anno attraverso i social” afferma Silvia Farci.

*

Silvia Farci

Responsabile Regionale Trentino Alto Adige tutela vittime di violenze di FdI