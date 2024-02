CARABINIERI BORGO VALSUGANA (TN) * MINORI: “ PER ANDARE A SCIARE LASCIA IL FIGLIO DI QUATTRO ANNI SOLO CHIUSO IN AUTO, DENUNCIATA DONNA A CASTELLO TESINO “

13.32 - giovedì 15 febbraio 2024

Nei giorni scorsi, grazie ad una segnalazione giunta da un dipendente di un impianto di risalita della zona, i Carabinieri della Stazione di Castello Tesino sono intervenuti nel piazzale adiacente al comprensorio sciistico, per la presenza di un bambino piangente chiuso da solo in un’autovettura in sosta nel parcheggio.

In pochi minuti dalla segnalazione, i militari sono arrivati sul posto ed hanno effettivamente constatato la presenza di un’autovettura in sosta, chiusa a chiave, nella quale vi era un bambino che piangeva disperatamente. Alla vista dei militari e degli addetti che gli parlavano il bimbo si è calmato ed ha smesso di piangere, ma tuttavia non è riuscito ad aprire lo sportello dall’interno.

A quel punto, visto che il bambino si era calmato e stava bene e che una eventuale apertura forzata dello sportello o una rottura del vetro avrebbe potuto spaventarlo, i militari hanno deciso di cercare di rintracciare il proprietario dell’autovettura, pensando che potesse trovarsi a breve distanza sulle piste da sci.

Dopo una serie di accertamenti volti all’identificazione del proprietario del veicolo e dopo svariati tentativi di contatto consistiti in telefonate senza risposta, messaggi diffusi dagli altoparlanti dell’impianto di risalita nonché ricerca visiva in tutti i tornelli del comprensorio, i militari sono riusciti a rintracciare la madre del bambino, una cittadina quarantenne della Repubblica Ceca, la quale ha cercato di giustificarsi riferendo di aver lasciato il figlio minore in auto in quanto il piccolo non aveva voglia di andare a sciare e di aver affidato il compito di sorvegliare il bimbo al fratello maggiore di tredici anni di età, il quale nel frattempo era andato ugualmente a sciare.

Pertanto, al termine degli accertamenti, la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Trento per il reato di abbandono di minore.