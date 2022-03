CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA (TN) * “CINEMART“: « “ULTIMA NOTTE A SOHO”, ALL’AUDITORIUM MELOTTI DI ROVERETO (29/3 – ORE 21.00) »

12.07 - sabato 26 marzo 2022

Nuovo appuntamento dedicato al cinema con Cinemart, la rassegna realizzata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto.

Martedì 29 marzo (ore 21) all’Auditorium Melotti di Rovereto verrà proiettato “Ultima notte a Soho”, pellicola firmata dal regista britannico Edgar Wright e presentata in versione originale sottotitolata. Un film definito dalla critica come “un ibrido fra horror, thriller e dramma psicologico, in cui Wright ricostruisce gli anni più esaltanti di Londra”.

Eloise arriva a Londra con il sogno di diventare stilista. Ha il mito della Swingin’ London e della musica anni ’60 e dopo un’infelice esperienza nello studentato della scuola si trasferisce da un’anziana signora. Qui, durante lunghe notti agitate, Eloise sogna di tornare nel passato, nella Londra che ama di più, dove incontra Sandie, un’aspirante cantante che vive il glamour di una città colorata ed esaltante.

La proposta di Cinemart proseguirà il 5 aprile con Tiepide acque di primavera del regista cinese Xiaogang Gu, presentato in versione originale sottotitolata

Info e biglietti

Per partecipare è previsto un biglietto di ingresso al costo di 5 euro acquistabile su www.centrosantachiara.it, con una riduzione a 3 euro per i possessori della tessera del Cineforum.

Si ricorda che per accedere all’evento è obbligatorio essere muniti del Green Pass rafforzato. Inoltre, a seguito del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221, è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.

La richiesta di certificazione verde non verrà applicata ai minori di 12 anni o agli esenti dalla campagna vaccinale.

La certificazione verrà controllata dal personale addetto al momento dell’ingresso. In caso di indisponibilità del Green pass rafforzato non sarà possibile accedere agli spazi.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it