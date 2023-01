CAMPOBASE * NUOVO OSPEDALE UNIVERSITARIO: « LA DECISIONE FINALE NON PUÒ ESSERE PRESA SENZA IL COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO E DEI SOGGETTI DEPUTATI A SVOLGERE LE ATTIVITÀ »

17.30 - venerdì 13 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ieri si è svolto un dibattito pubblico dal titolo “nuovo ospedale universitario” con la presenza di tutti gli interlocutori che a vario titolo si occupano dell’argomento.

Campobase non intendeva e non intende fare un referendum pro o contro un ‘area, ma chiede che la decisione sia presa tenendo conto delle nuove opportunità che in questi anni si sono aperte.

Dai nuovi spazi di proprietà pubblica oggi disponibili a sud della città, al dibattito più maturo sulla tipologia di in ospedale moderno e integrato con la formazione e la ricerca in campo sanitario. Rifiutare questa richiesta di approfondimento, pur in tempi rapidissimi, rispetto ad una scelta che condizionerà l’assetto urbanistico e infrastrutturale della città e la politica ospedaliera e sanitaria dei prossimi 40 anni, è un atto di grave mancanza.

Peraltro il sindaco di Trento ha chiesto nelle settimane scorse un approfondimento rispetto a questo dibattito a cui non è seguita alcuna risposta. Ieri poteva essere l’occasione di sentire anche la voce della Giunta provinciale che però ha giustificato la propria assenza per precedenti impegni assunti lasciando di fatto ai presenti l’impossibilità di capire e conoscere la visione sanitaria e ospedaliera di competenza provinciale.

In ogni caso la decisione finale non può essere presa senza il coinvolgimento del territorio e dei soggetti deputati a svolgere le attività che, come sappiamo, in questi anni si sono modificate e sono evolute. Un momento di riflessione che va fatto con razionalità e senza condizionamenti di nessun genere dovuti alla storia lunga e travagliata che ci ha portato alla situazione odierna.

*

Il direttivo di Campobase