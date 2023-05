CONFCOMMERCIO TRENTINO * ASPETTANDO IL GIRO: FAILONI, « LA CRESCITA DEL TURISMO SPORTIVO RAPPRESENTA UN VOLANO PER L’ECONOMIA DEL TERRITORIO »

17.56 - lunedì 22 maggio 2023

Aspettando il giro: sport e turismo, tandem vincente nella scoperta e valorizzazione del Trentino. Molto partecipata la tavola Rotonda oggi presso Confcommercio Trentino, organizzata con la collaborazione dell’Associazione attività di servizio del Trentino e del Gruppo Imprenditori e professionisti dello sport, Presidente Mario Oss, dal titolo: Aspettando il giro: sport e turismo, tandem vincente nella scoperta e valorizzazione del Trentino.

In fase di apertura presentati alcuni numeri dell’indagine SWG e Confcommercio che rappresentano il quadro del turismo in bicicletta, dai quali emerge che in Italia 2 famiglie su 3 possiedono una bici e 4 milioni di italiani porteranno la bici in vacanza; 7 milioni la noleggeranno sul posto e la useranno, mentre l’e-bike si candida a nuova frontiera della bici, grazie all’accessibilità e scoperta di luoghi prima non da tutti raggiungibili con le 2 ruote. 6 italiani su 10 seguono il Giro, e il 94% intervistati ha seguito almeno una tappa dal vivo; un dato importante: il 30% ha scelto come meta delle vacanze un luogo scoperto grazie al Giro d’Italia.

Al tavolo, moderato dall’avv. Gianpiero Orsino, si sono succeduti alcuni dei principali rappresentanti delle istituzioni e del settore: Roberto Failoni, Assessore provinciale allo sport, Maurizio Rossini, Amministratore delegato di Trentino Marketing, Massimo Travaglia, direttore di Confcommercio Trentino, Paola Mora Presidente del CONI Trento, Paolo Castelli consigliere della Federazione Ciclistica Trentino, Gianluca Tasin presidente della Federazione Triathlon Trentino, Luca Stevanato, Presidente della Confederazione dello Sport di Confcommercio, il prof. avv. Fabio Iudica dell’UNIMIB, Enzo Bassetti Presidente di UNAT Confcommercio, Camilla Girardi presidente di Trento Sport Eventi, Sandra Paoli, presidente della FIAVET Trentino A-A, Matteo Agnolin Direttore dell’APT Monte Bondone.

L’Assessore Roberto Failoni, nel complimentarsi con Confcommercio Trentino per l’iniziativa e questo che rappresenta un primo tavolo di confronto tra le diverse realtà che si occupano di sport in provincia, creando una straordinaria sinergia tra attività economiche, comparto turismo e sport. La crescita del movimento sportivo e del turismo sportivo possono rappresentare certamente un volano per l’economia del territorio. Dello stesso avviso Maurizio Rossini, ad di Trentino Marketing, da anni al fianco della corsa rosa, che ha fatto un plauso all’iniziativa che consente e consentirà di mettere in rete i principali players del settore per ricreare la formula migliore, diretta a rafforzare sempre più quel connubio vincente tra sport e turismo.

Tra gli altri temi emersi, oltre ai grandi eventi sportivi: sport giovanile, infrastrutture sportive e per il cicloturismo, potenziamento e innovazione nell’accoglienza del cicloturista, servizi di assistenza e accompagnamento certificato nel territorio, formazione e sicurezza nell’uso consapevole delle bici e delle e-bike sulle strade, accessibilità e potenziamento dei collegamenti, riforma del lavoro sportivo e professionalizzazione dell’offerta sportivo-turistica.

Il primo incontro odierno vuole essere solo un primo confronto che, su volontà di tutti gli intervenuti, si auspica possa divenire un appuntamento costante per la valorizzazione e crescita del movimento sportivo-turistico.