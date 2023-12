DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * BASKET: « NON SI RALLENTA LA CORSA, LIETKABELIS BATTUTO 76-70 DI FRONTE A 2.500 SPETTATORI »

22.53 - mercoledì 27 dicembre 2023

La Dolomiti Energia Trentino non rallenta la sua corsa: Lietkabelis battuto 76-70 di fronte a 2.500 spettatori I bianconeri stavolta vincono mostrando difesa e solidità al cospetto dei lituani, sorpassati in classifica: 18 punti di Andrejs Grazulis, 14 per un ispirato Davide Alviti. Prossimo appuntamento alla Il T quotidiano Arena, il big match del 7 gennaio contro l’Olimpia Milano: biglietti in vendita online e presso l’Aquila Store

Nel Round 13 di regular season in BKT EuroCup la Dolomiti Energia Trentino si concede un’altra serata di festa: di fronte a una cornice di pubblico da record per un match infrasettimanale di EuroCup da oltre 2500 spettatori, i bianconeri superano 76-70 il Lietkabelis Panevezys e strappano un successo chiave nella corsa playoff del gruppo B. Un primo tempo di difesa quasi perfetta, una seconda metà di match scandita dalle triple e dalle giocate di tutti i ragazzi a disposizione di coach Galbiati. Alla fine sono 18 i punti di Andrejs Grazulis, 14 con 4 triple a referto di Davide Alviti; in doppia cifra anche il rientrante Kamar Baldwin e Paul Biligha, entrambi a quota 12 punti.

I bianconeri chiuderanno l’anno solare 2023 con la trasferta di Scafati di sabato 30 dicembre, quindi torneranno di scena alla Il T quotidiano Arena per il big match contro l’Olimpia Milano che chiuderà il girone di andata di Serie A. I biglietti per i prossimi imperdibili match interni sono disponibili online, presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza 20 e nei punti Vivaticket del territorio.

La cronaca del match. I bianconeri ritrovano Baldwin, che prende presto il posto di un acciaccato Hubb, e partono forti con i canestri di Grazulis e l’impatto di atletismo e qualità di Stephens e Biligha (12-5 e timeout Canak). Una tripla di Sirvydis riavvicina gli ospiti, ma ci pensano Baldwin e Forray a produrre le giocate che aiutano Trento a rimanere avanti dopo i primi 10’ di gioco (20-17). Nel secondo quarto calano i ritmi realizzativi di entrambe le squadre: la difesa dei padroni di casa sale di colpi col passare dei minuti, Conti segna cinque punti consecutivi per il 29-22 bianconero.

A metà partita i padroni di casa sono in vantaggio 35-27, poi quando i lituani riescono a trovare qualche rimedio alla difesa asfissiante di Forray e compagni arrivano le triple in sequenza di Alviti, Grazulis e Baldwin per tenere i bianconeri avanti 54-46 dopo 30’ di gioco. Alviti è l’anima dell’ultimo allungo, quello risolutivo: a fermare sul nascere ogni tentativo di rimonta dei lituani ci pensa un monumentale Grazulis.

Dolomiti Energia Trentino 76

Lietkabelis Panevezys 70

(20-17, 35-27; 54-46)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Ellis 6, Stephens 2, Hubb, Alviti 14, Conti 5, Forray 3, Cooke Jr. 4, Udom, Biligha 12, Grazulis 18, Baldwin 12. All.: Galbiati.

LIETKABELIS PANEVEZYS: Bickauskis 6, Lelevicius 6, Stuknys ne, Slavinskas, Ladunas 8, Bircevic 2, Orelik 6, Popovic 10, Valinskas 11, Sirvydis 21. All.: Canak.

NOTE – Spettatori: 2516.

Le parole di coach Galbiati: «Oggi devo fare i complimenti ai miei giocatori: sono stati estremamente solidi in difesa, connessi tra di loro in campo. Non abbiamo avuto molto tempo per preparare la partita, ma tutti si sono fatti trovare pronti: peccato per l’infortunio di Hubb, abbiamo dovuto far giocare qualche minuto in più del previsto Baldwin e Forray entrambi alle prese con qualche acciacco. Sono davvero felice di come la squadra ha giocato questa partita, ma teniamo i piedi ben saldi a terra e ci concentriamo subito sulla nostra prossima sfida in trasferta a Scafati».