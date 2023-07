CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * SECONDA COMMISSIONE: « OK AI DDL BILANCIO SUPPLEMENTARE 2023 E PROVVISORIO 2024 / DOCUMENTO ECONOMICO FINANZIARIO »

14.50 - martedì 4 luglio 2023

La manovra economica arriverà in aula per la trattazione nella prossima seduta del Consiglio regionale. La Seconda commissione legislativa del Consiglio regionale, presieduta da Helmuth Renzler, si è riunita oggi a Bolzano per discutere alcuni progetti di legge che riguardano il bilancio attuale, e quello relativo al 2024, della Regione. Il disegno di legge Nr. 63 , Rendiconto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l’esercizio 2022 (presentato dalla giunta regionale) – è stato approvato con 5 sì e 2 astenuti.

Successivamente, la commissione ha esaminato il disegno di legge Nr. 64 , Bilancio suppletivo della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2023-2025 (presentato dalla giunta regionale) – ad eccezione degli articoli 1, 2, 3 e 5 (approvati ieri in Prima commissione legislativa). L’assessore Lorenzo Ossanna ha illustrato i singoli articoli del bilancio suppletivo che prevede variazioni di bilancio per quasi 46 milioni di euro. Riguardano disposizioni e modalità di formazione del personale, il fondo unico per le due Province, la contrattazione collettiva e la magistratura. Il disegno di legge è stato approvato con 5 sì e 2 astenuti. Il presidente della commissione Renzler ha detto che gli articoli, che contengono nuovi fondi per la Regione e le due Province, sono stati approvati senza modifiche. La Commissione ha inoltre espresso parere economico positivo sugli articoli 3 e 5 del ddl n. 64, ai sensi del regolamento.

Si è poi passati all’esame del disegno di Legge Nr. 65: Previsione di bilancio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi 2024-2026 (presentato dalla giunta regionale). Come indicato nella relazione allegata, la presente proposta tecnica di bilancio non definisce nuove misure o strategie, questi saranno lasciati al nuovo governo regionale. Il bilancio tecnico ha il solo scopo di “assicurare la continuità della gestione amministrativa e finanziaria all’inizio del nuovo esercizio” Il disegno di legge è stato approvato con 5 sì e 3 astenuti. Infine, la Commissione ha approvato il Documento economico e finanziario, Def, della Regione 2023 (presentato dalla giunta regionale) con 5 sì e 3 astenuti. Il disegno di legge sarà ora discusso nella prossima seduta d’aula del Consiglio regionale per l’approvazione.