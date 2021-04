ENAC * OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE CON DRONI: « ESTESA DALL’AUTORITÀ NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE TEDESCA L’AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ FLYINGBASKET »

Primo riconoscimento dell’Autorità per aviazione civile tedesca a società autorizzata dall’ENAC per operazioni transfrontaliere con i droni.

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile rende noto che, per la prima volta, l’Autorità nazionale dell’aviazione civile tedesca, LBA (Luftfahrt-Bundesamt), ha esteso l’autorizzazione per operazioni con droni (UAS – Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) rilasciata dall’ENAC alla società FlyingBasket, per poter operare anche sul territorio e nello spazio aereo della Germania, in base alla nuova normativa europea, il Regolamento UE 2019/947.

Un riconoscimento che dimostra sia la bontà del lavoro effettuato dalle strutture tecniche dell’ENAC, sia la sinergia tra le due Autorità con lo scopo di favorire il libero mercato, tra Paesi membri dell’Unione Europea, delle imprese che promuovono operazioni con UAS.

L’autorizzazione in possesso della FlyingBasket, infatti, consente operazioni con utilizzo di un drone del peso di 160 Kg per il trasporto di merci normalmente non trasportabili con droni di piccole dimensioni e che richiederebbero spostamenti con mezzi terrestri tra luoghi impervi.

Si tratta di un importante esempio di imprenditorialità nazionale che contribuirà, con le numerose piccole e medie imprese italiane, allo sviluppo del settore dei droni e della Urban Air Mobility, consentendo la realizzazione di un sistema di distribuzione merci in ambiti anche urbani, che sia rapido, efficiente e, soprattutto, ecologicamente sostenibile.